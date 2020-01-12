Московский Губернский театр отпразднует день рождения вручением премий Golden Mukhin

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Московский губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова отметит в понедельник свое шестилетие. По традиции ко дню рождения театра приурочена церемония вручения его собственной премии, получившей название "Золотой Мухин" (Golden Mukhin), сообщила ТАСС пресс-атташе театра Лиана Хусаинова.

"Специальная премия Golden Mukhin была учреждена в 2017 году по инициативе художественного руководителя МГТ Сергея Безрукова", - напомнила Хусаинова. "Премию присуждают отличившимся сотрудникам театра, актерам, музыкантам, художникам, а также партнерам МГТ", - уточнила собеседница агентства, пояснив, что "Золотого Мухина" назвали "Губернским "Оскаром", поскольку лауреатам вручаются позолоченные статуэтки - уменьшенные копии памятника дворнику ("Оскар" с метлой и в кепке) из спектакля "Позолоченный Мухин", поставленного в Губернском театре по пьесе Владимира Жеребцова.

"По традиции вручение премий пройдет в жанре капустника. В разные годы церемония отправляла зрителей в "путешествие" в Голливуд, в советское прошлое, в театральное закулисье. В этом году "Губернский "Оскар" отправится на просторы Дикого Запада: церемония пройдет в стиле вестерна, с ковбоями, пальбой и погонями, - словом, как всегда, скучать не придется", - заверила пресс-атташе.

Она проинформировала, что в этот вечер будут награждены сотрудники театра в номинациях: "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль", "Лучшая роль второго плана", "Прорыв года", "Лучшие цеха", "Лучшая роль в кино и на телевидении". Также будут отмечены призеры в таких нестандартных категориях, как "Голос МГТ", "Самый снимающий артист", "Надежда года", "Надежное плечо".

Обладателями премии "Золотой Мухин" являются актеры Дмитрий Дюжев, Антон Богданов, Борис Галкин, Ирина Безрукова, Антон Хабаров, Илья Малаков, Дмитрий Карташов, Анна Цанг, партнеры театра - газета "Московский комсомолец" и газета "Известия", Федеральный центр "Большие гастроли", компания "Интикетс" и многие другие.

Безруков о "Золотом Мухине"

"Наши премии "Золотой Мухин" мы будем вручать уже в четвертый раз", - анонсировал очередную церемонию награждения художественный руководитель МГТ Сергей Безруков.

"Людям свойственно в свой день рождения оглядываться назад и благодарить прошедший год за полученный опыт, - сказал он. - Вот и для нас это не просто праздник, но и возможность подвести итоги. Мы прожили еще один яркий, сложный, насыщенный год, нам есть чем гордиться: мы выпустили четыре премьеры, провели два масштабных фестиваля, впервые выехали с гастролями в Европу. Было много больших и маленьких побед, и хочется поблагодарить за это многих людей".

По словам Безрукова, чтобы отметить актеров, режиссеров, музыкантов, сотрудников и друзей театра, он и придумал четыре года назад премию "Золотой Мухин".

"Идея родилась благодаря нашему спектаклю "Позолоченный Мухин" по пьесе Владимира Жеребцова "Памятник", - рассказал Безруков. - Ее смысл в том, что быть просто хорошим, порядочным, отзывчивым человеком - уже достойно памятника".

"И премией "Золотой Мухин" - статуэтками памятника Мухину - мы награждаем и за талант, и за преданность театру. Это наш губернский "Оскар", который мы вручаем не только "своим", но и нашим друзьям и партнерам, которые были рядом с нами", - подчеркнул худрук МГТ, добавив, что новые лауреаты этой награды станут известны уже в понедельник вечером.