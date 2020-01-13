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В США умер режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг

Ему было 80 лет

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг умер в США в Детройте в возрасте 80 лет. Об этом сообщил в понедельник режиссер и сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - написал он.

Идов поделился, что его родители были хорошо знакомы с Бромбергом, сам он встречался с режиссером всего пару раз в 1990-х годах. По его словам, после переезда в США Бромберг не занимался кино. "В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров", - вспомнил он.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове (Украинская ССР, ныне - Украина). В 1958-1959 годах работал корреспондентом агентства печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965 году Бромберг окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова), после вуза работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

Широкую известность Константину Бромбергу принесла работа в художественном кинематографе. Дебютной для него стала короткометражная картина "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968), за которой последовали драма "Был настоящим трубачом" (1973) и киноповесть "У меня есть лев" (1975). Большую популярность получил детский фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, телепремьера которого состоялась в 1980 году. 31 декабря 1982 года на Центральном телевидении была впервые показана музыкально-комедийная киносказка Константина Бромберга "Чародеи", снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких. Роли в ней исполнили Александр Абдулов, Александра Яковлева, Екатерина Васильева, Валентин Гафт и другие известные актеры.

В 1989 году Бромберг снял три сюжета для детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 1990-х годах являлся руководителем студии детских и юношеских фильмов "Юнтелефильм". Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года (за постановку телефильма "Приключения Электроника").

Теги
УкраинаСШАБромберг, Константин Леонидович
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