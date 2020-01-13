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Третий сезон "Мира Дикого Запада" выйдет 15 марта

Телеканал HBO опубликовал тизер сериала
'HBO/YouTube'

Премьера третьего сезона сериала "Мира Дикого Запада" состоится 15 марта. Об этом сообщается в тизере, который телеканал HBO опубликовал на официальном YouTube-канале.

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В ролике авторы рассказали об основных событиях, которые, по их мнению, произойдут в следующие десятилетия. Это, в частности, экологический коллапс в Индонезии в мае 2020 года, убийство новоизбранного президента США 9 декабря 2024 года в Буэнос-Айресе, а также вторая гражданская война в России. По версии сценаристов, она должна начаться 18 февраля 2037 года.

Первый сезон сериала вышел в октябре 2016 года. Он рассказывает о футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада", где живут андроиды, с которыми посетителям разрешено делать что угодно. Второй сезон зрителям представили в 2018 году.

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