Российские музеи присоединятся к акции #MuseumSelfie, которая пройдет 15 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сетевая акция #MuseumSelfie, в рамках которой пользователи будут делиться своими фотографиями из любимых музеев, пройдет 15 января. Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей и другие российские музеи присоединятся к акции, но призывают посетителей помнить о безопасности экспонатов.

"По инициативе портала "Культура.РФ" и при поддержке Министерства культуры России отечественные музеи присоединятся к акции и предложат своим посетителям публиковать оригинальные "культурные" селфи в социальных сетях. Хэштег акции в русскоязычном сегменте интернета - #МузейноеСелфи, в зарубежном - #MuseumSelfie. Кроме них можно использовать также #КультурноеСелфи и #CultureSelfie: участвовать в акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и другие учреждения культуры", - говорится на сайте "Культура.РФ".

Начальник отдела информационных проектов Государственного Эрмитажа Екатерина Шарова отметила, что музей традиционно принимает участие в различных сетевых акциях, особенно тех, которые касаются музеев или культуры в целом. "Это прекрасная возможность в нестандартной форме рассказать о музее и привлечь новых зрителей. Что касается конкретно акции #MuseumSelfie - к ней мы относимся двояко. С одной стороны, мы любим, когда люди фотографируются в музее и через фотографию выражают свою любовь к нему. С другой стороны - главное, чтобы они при этом не мешали другим посетителям и помнили о безопасности экспонатов. Поэтому мы призываем людей фотографироваться в музее, делиться своими фотографиями, но делать это культурно!" - приводятся на сайте ее слова.

В Государственном историческом музее считают, что сегодня для посетителя важно не только провести время в музее, но и сообщить об этом своим друзьям, подписчикам. "Наша аудитория в соцсетях не менее важна, чем реальные гости музея. Каждая публикация - это послание, которое человек оставляет в своей ленте. А селфи давно вышло за рамки автопортрета: порой выражение лица или поза могут сказать больше, чем текстовое сообщение. Селфи в музее может быть не только отметкой "я здесь был", но и необычным, творческим переосмыслением экспозиции и музейного пространства в виртуальной реальности. Мы вовлекаем посетителя в творческий процесс", - пояснила начальник лаборатории интернет-проектов и развития сайта ГИМа Анна Филатова.

Заместитель директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина считает, что стоило бы провести выставку по итогам акции. "Каждый год среди фотографий, сделанных во время акции, мы находим множество креативных кадров, фото с юмором, а иногда и высокохудожественных снимков. Мне кажется, было бы очень интересно однажды устроить настоящую выставку фотографий по следам #MuseumSelfie", - приводятся слова Бабкиной.

Об акции

Ежегодная Международная акция #MuseumSelfie впервые прошла в январе 2014 года. Ее инициаторы - авторы блога Culture Themes - подчеркивают, что флешмоб носит исключительно развлекательный характер и не должен быть политизирован.