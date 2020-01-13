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Драгоценности и сценические костюмы Галины Улановой покажут на выставке в Москве

Экспозиция пройдет в Бахрушинском музее с 18 января по 22 марта

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сценические костюмы и театральные аксессуары, драгоценности, редкие фото и киноматериалы, а также лебединое озеро в миниатюре будут представлены на выставке "Уланова", посвященной к 110-летию со дня рождения балерины Галины Улановой. Экспозиция откроется 18 января в Бахрушинском музее в Москве, сообщает пресс-служба музея в понедельник.

"С 18 января по 22 марта 2020 года Бахрушинский музей представляет выставку к 110-летию со дня рождения великой балерины Галины Улановой. Пространство выставки выполнено на контрасте черного и белого. Из темноты театральной сцены проступают высвеченные картины жизни великой балерины. Появляется и исчезает знакомый силуэт танцовщицы в легком пируэте, привлекает внимание лебединое озеро в миниатюре, чередующиеся черные и зеркальные стены создают таинственную игру света и тени, а живой потолок из перьев изящно обрамляет всю выставочную площадку", - говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть сценические костюмы и театральные аксессуары, редкие фото и киноматериалы. "Фотографии представят Уланову в разные периоды жизни и в разных ролях, на занятиях с учениками, на отдыхе, в поездках, а также дома и в кругу семьи. Архивные документы, письма и стихи поклонников, каталог книг из личной библиотеки, фильмы из ее коллекции, статьи и книги о ней позволят глубже понять творческую жизнь Улановой", - добавляют в музее.

Организаторы говорят, что выставка показывает Уланову не только как балерину и педагога, но и "как красивую и элегантную женщину - представительницу советской элиты, которую отличал изысканный вкус". Среди экспонатов - принадлежавшие Улановой драгоценности, одежда и обувь таких брендов, как Christian Dior, Gucci, Salvatore Ferragamo, Guy Laroche, Bruno Magli. Их выставят впервые.

Экспозицию будут сопровождать кинопоказы - гости музея смогут больше узнать об Улановой через фильмы-балеты с ее участием, а также через документальные кинокартины. Выставка осуществляется при поддержке Фонда Галины Улановой, президент которого - народный артист СССР Владимир Васильев.

О балерине

Галина Уланова родилась в Санкт-Петербурге 26 декабря 1909 года (8 января 1910 года). В 1928 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени Вагановой), где в начальных классах училась у своей матери Марии Романовой, а в старших и выпускном - у Агриппины Вагановой, и поступила в труппу ленинградского Государственного академического театра оперы и балета (ныне Мариинский). В 1944 году она перешла в Большой театр, в котором периодически выступала с 1934 года.

В 1960 году оставила сцену и начала карьеру балетмейстера-репетитора. Последнее ее выступление состоялось 29 декабря 1960 года - Уланова завершила свою карьеру тем же балетом, которым начала, - "Шопенианой", ставшей ее выпускным спектаклем. Среди знаменитых партий танцовщицы - Джульетта, Золушка, Жизель, Одетта-Одиллия и многие другие.

В 1960-1970 годах работала педагогом-репетитором в Большом театре. Среди ее учеников - Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Людмила Семеняка и другие. Уланова умерла 21 марта 1998 году в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

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