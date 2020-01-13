Зеленский назначил жену в совет по развитию главного музея Украины

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою супругу Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" ("Художественный арсенал"). Об этом говорится в указе, опубликованном в понедельник на сайте главы украинского государства.

Зеленский признал утратившим силу указ бывшего президента Петра Порошенко о прежнем составе совета по развитию главного музея Украины. Ранее его сопредседателями были супруга экс-президента Марина Порошенко и его советник, бывший глава администрации Борис Ложкин.

Указом Зеленского состав совета был обновлен. Его председателем был назначен министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мыстецкий арсенал" ("Художественный арсенал") был основан в 2006 году и начал действовать в полном масштабе после реконструкции здания в 2009 году. Здание, где расположили комплекс, находится в стенах военного арсенала, построенного в 1783-1801 годах.

На выставке площадью 3,5 тыс. квадратных метров представлены экспонаты украинского культурного наследия из коллекций ведущих музеев Украины - Национального музея истории, института археологии, Львовской галереи искусств, музея истории религии, национальных заповедников "Хортица", "Переяслав", из краеведческих музеев многих городов. Они дают возможность увидеть всю историю культуры на территории современной Украины от древнейших времен до сегодняшних дней.

"Мыстецкий арсенал" был задуман как главный музей Украины, аналог Лувра или Эрмитажа. Инициатором его создания был занимавший тогда пост Украины Виктор Ющенко, который назвал этот музей "духовным центром Украины".