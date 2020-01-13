Константин Бронзит считает, что Россия должна снимать больше хорошего международного кино

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Режиссер Константин Бронзит, мультфильм которого вошел в шорт-лист премии "Оскар", но не попал в окончательный список номинантов, считает, что режиссеры в России должны снимать больше хороших международных фильмов, а российская киноиндустрия должна развиваться с оглядкой на мировую.

"Нужно интегрироваться в мир. А мы от него отделяемся. Но это вопрос не политики, а того, что нужно больше делать кино международного хорошего, чтобы в стране было больше академиков (премии - прим. ТАСС), а для этого нужно наращивать киноиндустрию", - сказал он ТАСС в понедельник.

Режиссер отметил, что российские фильмы не находят поддержки среди академиков премии. "Кто эти академики, которые голосуют? Примерно 50% - это американцы. Недаром два американских фильма в номинации "анимация". Потому что они академики, патриоты, они голосуют за свои работы. Примерно 20% - англичане, 20% - канадцы. Оставшиеся 10% - это число академиков, разбросанных по миру. Вот я иду туда с фильмом, но за меня в стране некому проголосовать, понимаете? У нас в России нет подпорки", - отметил он.

Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" не был включен в число претендентов на "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм". Борьбу за право получить премию в номинации "Короткометражный анимационный фильм" будут вести "Дочь", "Волосатая любовь" режиссера Мэттью Черри, "Котбуль" режиссера Росаны Салливан, "Незабываемо" режиссера Бруно Колле и "Сестра".

Константин Бронзит уже дважды выдвигался на премию "Оскар" - за мультфильм "Уборная история - любовная история" (2009) и за ленту "Мы не можем жить без космоса" (2016). Новый фильм, как говорится в аннотации, - "это история о матери и ее единственном сыне, а также о судьбе и предназначении".

92-я церемония вручения премии "Оскар", присуждаемой Американской академией киноискусств, состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию мероприятия будет вести телекомпания ABC.