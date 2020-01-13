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Съемки "Последнего героя" не стали прерывать из-за извержения вулкана на Филиппинах

Представители филиппинских служб безопасности заявили съемочной группе, что участники шоу вне опасности

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Съемки реалити-шоу "Последний герой. Зрители против звезд" не будут прерывать из-за произошедшего на Филиппинах извержения вулкана Таал. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала ТВ-3.

Съемочная группа находится в стране. По данным пресс-службы, она состоит из более чем 100 человек, большинство из которых граждане России.

"Само по себе извержение пока слабо ощущается в нашем регионе, и представители местных служб безопасности заверили, что прямой угрозы для съемочной группы и участников нет. Надеемся, что никого экстренно эвакуировать с островов не придется", - привели в пресс-службе слова продюсера шоу Антона Гореславского.

При этом Маргарита Брусницына, другой продюсер шоу, сообщила, что на островах продолжают постоянно дежурить врачи и спасатели, готовые оказать любую необходимую помощь. "С нами постоянно связываются взволнованные родственники участников шоу, ведь, по условиям программы, те не могут общаться ни с кем из внешнего мира. Мы всех успокаиваем и говорим, как есть: что никакой непосредственной опасности для участников шоу сейчас не существует, и съемки идут в штатном режиме", - цитирует ее пресс-служба.

Съемочная группа шоу базируется на филиппинском острове Палаван. Шоу "Последний герой" было перезапущено на канале ТВ-3 в 2019 году и отмечено премией ТЭФИ как лучшее реалити-шоу сезона.

Вулкан Таал, который находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране, 12 января произвел выброс пепла на высоту один километр. В провинции Батангас около 80 тыс. человек эвакуированы. Остров Лусон, на котором расположен Таал, считается опасной зоной. Извержение также привело к частичной приостановке работы аэропорта Манилы.

Теги
ФилиппиныРоссия
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