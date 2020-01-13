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Вручение премий "Золотой Мухин" прошло в день рождения Московского губернского театра

В торжественной церемонии приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и министр культуры Московской области Елена Харламова

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Московский губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова отметил актеров из спектаклей-хитов театра, а также других сотрудников премией "Золотой Мухин". Церемония вручения, приуроченная к шестому дню рождения учреждения, состоялась в понедельник.

Свои поздравления коллективу театра выразил со сцены министр культуры РФ Владимир Мединский. "Театр молодой, замечательный. Здорово, что вы отмечаете день рождения, совмещая это с отличной по идее и исполнению премией", - сказал он.

Министр также поздравил коллектив театра со Старым Новым годом. "Желаю хорошего настроения, театру - успехов. Спасибо за Большой детский фестиваль, который вы делаете, и за детские программы, который курирует ваш художественный руководитель", - отметил он. Поздравить театр поднялась на сцену также министр культуры Московской области Елена Харламова.

В номинации "Лучшая мужская роль" наградили Сергея Вершинина за роли Нила Мамаева в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты" и Аристарха Кузькина в спектакле "Энергичные люди". В аналогичной женской номинации победили Елена Доронина за роли Веры Сергеевны ("Энергичные люди") и Софьи Турусиной ("На всякого мудреца довольно простоты"), а также Анна Снаткина за роль Клеопатры Мамаевой ("На всякого мудреца довольно простоты").

В категории "Лучшая роль второго плана" статуэтки были вручены Степану Куликову (Курносый в спектакле "Энергичные люди") и Елене Петровой (Глафира Глумова в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты"). "Если вы хотите стоять здесь, держать эту невероятную статуэтку в руках, это очень просто. Возьмите все свои роли второго плана и сделайте одну из них - большую роль второго плана. Я так и сделал. Я собрал все свои штучки в один спектакль, получился такой маленький бенефис", - поделился Куликов.

Победителями в номинации "Прорыв года" признали Никиту Кологривого, Кирилла Новышева, Диану Егорову, Анастасию Теплинскую, Евгения Сыркина, Никиту Жолнерчика за роли в спектакле "Алиса в стране чудес". Артисты этой категории получили небольшие статуэтки "ПолМухина".

"Экстремальный ввод" и "Лучший вводитель"

Награды достались Антону Хабарову и Карине Андоленко в номинации "Лучшая роль в кино и телевидении" за роли в сериале "Отчим". Победителей назвали также в специальных номинациях "Надежда Года", "Королевы эпизода", "Экстремальный ввод года", "Лучший вводитель", "Лучшая роль в сказке", "Надежное плечо", "Лучший музыкант. Оркестр".

"Голосами МГТ" назвали Диану Егорову ("Алиса в стране чудес"), Дмитрия Карташова, Антона Соколова и Юлию Пилипович (эскиз "Капитанская дочка"). Виктор Шутов получил премию "За совокупность ролей в пьесах Островского (от Глумова до Крутицкого)". А Людмила Москаленко забрала статуэтку в номинации "Лучший помреж".

Среди награжденных также сотрудники технических цехов, занимающиеся звуком, светом, реквизитом, костюмами и гримом. По традиции церемония вручения прошла в жанре капустника. Темой этого года стал Дикий запад.

О премии

Специальная премия Golden Mukhin была учреждена в 2017 году по инициативе Безрукова. Премия присуждается отличившимся сотрудникам театра, актерам, музыкантам, художникам, а также партнерам театра. "Золотого Мухина" называют "Губернским "Оскаром", поскольку лауреатам вручаются позолоченные статуэтки - уменьшенные копии памятника дворнику ("Оскар" с метлой и в кепке) из спектакля "Позолоченный Мухин", поставленного в Губернском театре по пьесе Владимира Жеребцова.

Обладателями премии "Золотой Мухин" являются актеры Дмитрий Дюжев, Антон Богданов, Борис Галкин, Ирина Безрукова, Антон Хабаров, Илья Малаков, Дмитрий Карташов, Анна Цанг, партнеры театра - газета "Московский комсомолец" и газета "Известия", Федеральный центр "Большие гастроли", компания "Интикетс" и многие другие.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияБезруков, Сергей Витальевич
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