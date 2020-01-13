{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд национальной библиотеки Чечни получил в дар около 3 тыс. книг

Это книги из личной библиотеки известного профессора, доктора юридических наук Румана Макуева

ГРОЗНЫЙ, 13 января. /ТАСС/. Фонд национальной библиотеки Чеченской Республики им. А. Айдамирова получил в дар около 3 тыс. книг из личной библиотеки известного профессора, доктора юридических наук Румана Макуева. Об этом журналистам сообщил министр культуры региона Хож-Бауди Дааев.

"Около 3000 книг из личной библиотеки известного профессора, доктора юридических наук Макуева Румана Хароновича передали в дар Национальной библиотеке Чеченской Республики им. А. Айдамирова родственники ученого. Библиотека представляет собой целостную коллекцию, отражающую многогранный мир интересов известного ученого. Она универсальна по содержанию, издания, входящие в ее состав, востребованы в библиотеке", - отметил глава ведомства.

По ее словам, такая помощь в восстановлении библиотечного фонда, который в двух военных кампаниях суммарно потерял более 60 млн книг, имеет большое значение. "Это книги по юриспруденции, современным политическим наукам, исторические романы, научные и научно-популярные издания по геополитике и др. Щедрый дар Национальной библиотеке будет способствовать формированию в Чеченской Республике грамотных юристов, правоведов, политологов", - добавил Дааев.

Руман Макуев автор более 320 публикаций, 20 монографий, 7 учебников, 41 учебного и учебно-методического пособия. Он был заслуженным юристом РФ, членом Академии военных наук, Европейской академии естественных наук, директором научного центра проблем глобализации и трансформации государства и права Орловского государственного университета. Макуев скончался в марте 2019 года на 76-м году жизни.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Оскар-2020
"Джокер", "1917", "Ирландец" и "Однажды в... Голливуде" сразятся за "Оскар"
Триллер Тодда Филлипса выдвинут на кинопремию в самом большом количестве категорий - 11
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС