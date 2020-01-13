Фонд национальной библиотеки Чечни получил в дар около 3 тыс. книг

ГРОЗНЫЙ, 13 января. /ТАСС/. Фонд национальной библиотеки Чеченской Республики им. А. Айдамирова получил в дар около 3 тыс. книг из личной библиотеки известного профессора, доктора юридических наук Румана Макуева. Об этом журналистам сообщил министр культуры региона Хож-Бауди Дааев.

"Около 3000 книг из личной библиотеки известного профессора, доктора юридических наук Макуева Румана Хароновича передали в дар Национальной библиотеке Чеченской Республики им. А. Айдамирова родственники ученого. Библиотека представляет собой целостную коллекцию, отражающую многогранный мир интересов известного ученого. Она универсальна по содержанию, издания, входящие в ее состав, востребованы в библиотеке", - отметил глава ведомства.

По ее словам, такая помощь в восстановлении библиотечного фонда, который в двух военных кампаниях суммарно потерял более 60 млн книг, имеет большое значение. "Это книги по юриспруденции, современным политическим наукам, исторические романы, научные и научно-популярные издания по геополитике и др. Щедрый дар Национальной библиотеке будет способствовать формированию в Чеченской Республике грамотных юристов, правоведов, политологов", - добавил Дааев.

Руман Макуев автор более 320 публикаций, 20 монографий, 7 учебников, 41 учебного и учебно-методического пособия. Он был заслуженным юристом РФ, членом Академии военных наук, Европейской академии естественных наук, директором научного центра проблем глобализации и трансформации государства и права Орловского государственного университета. Макуев скончался в марте 2019 года на 76-м году жизни.