Фильм "Мальчик русский" Александра Золотухина выйдет на экраны России 6 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Фильм молодого российского режиссера Александра Золотухина "Мальчик русский", созданный под художественным руководством Александра Сокурова, выйдет в широкий прокат в России 6 февраля. Об этом сообщается в понедельник на сайте киностудии "Ленфильм".

"6 февраля в широкий прокат выходит новый фильм киностудии "Ленфильм" - "Мальчик русский", - говорится в сообщении киностудии.

Представитель "Ленфильма" рассказал ТАСС, что фильм увидят зрители в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и в других городах страны.

Кинолента рассказывает историю простого деревенского парня, который в 1916 году уходит добровольцем на войну и в первом же бою теряет зрение. Его оставляют служить слухачом - с помощью огромных металлических воронок слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу. Сценарий Золотухин написал несколько лет назад во время обучения в мастерской Сокурова. Генеральным продюсером фильма выступил Эдуард Пичугин (гендиректор "Ленфильма" с 2012 года по декабрь 2019 года).

Мировая премьера "Мальчика русского" состоялась в феврале прошлого года на Берлинском кинофестивале, а российская - в июне на "Кинотавре". На VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме фильм получил высокие оценки от кинокритиков.

Фильм "Мальчик русский" - четвертый совместный проект фонда Сокурова "Пример интонации" и киностудии "Ленфильм". Также в копродукции были созданы картины "Теснота" Кантемира Балагова, "Софичка" Киры Коваленко и "Глубокие реки" Владимира Битокова. Эти молодые режиссеры являются выпускниками мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете.