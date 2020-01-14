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Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Фестиваль пройдет с 12 по 23 мая
Спайк Ли REUTERS/Mike Segar/File Photo
Описание
Спайк Ли
© REUTERS/Mike Segar/File Photo

ТАСС, 14 января. Оскароносный режиссер Спайк Ли будет возглавлять жюри 73-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фестиваля.

"Американский режиссер Спайк Ли выступит в качестве председателя жюри на следующем фестивале в Канне. В свои 62 года этот режиссер, который также является сценаристом, актером и продюсером, создал множество культовых фильмов, а также поднял много вопросов и спорных моментов современного кино", - говорится в сообщении. Отмечается, что полный состав жюри будет объявлен в середине апреля. Режиссер трижды становился обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля - в 1986, 1991 и 2018 годах.

За свою карьеру Ли снял более 70 фильмов, среди самых известных его работ - "Не пойман - не вор" (Inside man, 2006), 25-й час (25th Hour, 2002) и "Невидимые дети" (All the Invisible Children, 2005).

Каннский кинофестиваль, который считается одним из самых престижных и влиятельных международных фестивалей, ежегодно проводится в Канне на юге Франции. Состав жюри формируется решением руководства фестиваля. В разные годы жюри возглавляли режиссеры Бернардо Бертолуччи (Италия), Мартин Скорсезе (США), Люк Бессон (Франция).

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