Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

ТАСС, 14 января. Оскароносный режиссер Спайк Ли будет возглавлять жюри 73-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фестиваля.

"Американский режиссер Спайк Ли выступит в качестве председателя жюри на следующем фестивале в Канне. В свои 62 года этот режиссер, который также является сценаристом, актером и продюсером, создал множество культовых фильмов, а также поднял много вопросов и спорных моментов современного кино", - говорится в сообщении. Отмечается, что полный состав жюри будет объявлен в середине апреля. Режиссер трижды становился обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля - в 1986, 1991 и 2018 годах.

За свою карьеру Ли снял более 70 фильмов, среди самых известных его работ - "Не пойман - не вор" (Inside man, 2006), 25-й час (25th Hour, 2002) и "Невидимые дети" (All the Invisible Children, 2005).

Каннский кинофестиваль, который считается одним из самых престижных и влиятельных международных фестивалей, ежегодно проводится в Канне на юге Франции. Состав жюри формируется решением руководства фестиваля. В разные годы жюри возглавляли режиссеры Бернардо Бертолуччи (Италия), Мартин Скорсезе (США), Люк Бессон (Франция).