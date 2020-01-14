Сергея Соловьева госпитализировали

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Народный артист РФ, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев госпитализирован, опасности для жизни нет. Об этом ТАСС рассказал во вторник источник в окружении кинематографиста.

"Сергей Александрович действительно госпитализирован, в силу возраста его положили в реанимацию. Но опасности для жизни нет, состояние стабильное, в целом все в порядке", - сказал собеседник агентства, отказавшись сообщить подробности.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. В школьные годы был актером Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (БДТ), играл в спектаклях Георгия Товстоногова.

С 1985 года преподает во ВГИКе, профессор. Лауреат Государственной премии СССР (1977, за фильм "Сто дней после детства"), премии Ленинского комсомола (1976), премии "Кинотавр" (1992). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005).