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Российский фильм "Верность" примет участие в кинофестивале в Нидерландах

Мероприятие пройдет с 22 января по 2 февраля

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Фильм "Верность" российского режиссера Нигины Сайфуллаевой покажут на Роттердамском кинофестивале, который пройдет с 22 января по 2 февраля 2020 года. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции ТАСС режиссер картины Сайфуллаева.

"Мы сейчас поедем на Роттердамский фестиваль, это большое счастье для нашей группы. Конечно, мы не ожидали такого широкого проката. Делали как свое кино, продюсеры и моя команда поддерживали идею сделать так, как хочется, как задумано. Не ожидали, не планировали, хорошо, что так получилось", - рассказала Нигина Сайфуллаева. Как пояснила режиссер ТАСС, картина будет показана 27 января.

Фильм "Верность" был назван лучшим фильмом фестиваля "Кинотавр" 2019 года. Главные герои картины - супруги, врач Лена (Евгения Громова) и артист местного театра Сергей (Александр Паль). Жена подозревает мужа в измене, но мучается молча и поначалу ничем не выдает свою ревность. В российский прокат фильм вышел 31 октября 2019 года.

Нигина Сайфуллаева - российский кинорежиссер ("Про любовь. Только для взрослых", "Детки", "Деффчонки"). В 2014 году получила специальный диплом жюри "За лёгкое дыхание и художественную целостность" на кинофестивале "Кинотавр" за фильм "Как меня зовут", в 2019 году - специальный диплом жюри "За безграничную веру актёров в режиссёра" на кинофестивале "Кинотавр" за фильм "Верность".

Роттердамский фестиваль является одним из самых крупных в Европе, наряду с Каннским кинофестивалем, фестивалями в Венеции, Берлине и Локарно. Он проводится с 1972 года и направлен на поддержку альтернативного и некоммерческого кино. В последние годы в фестивале от России принимали участие фильмы "Война Анны" Алексея Федорченко и "Sheena667" Григория Добрыгина. В 2003 году российский режиссер Лариса Садилова получила один из призов фестиваля за свой фильм "С любовью, Лиля", а в 2005 году Илья Хржановский был отмечен за свою картину "4". В 2014 году обладательницей одного из главных призов стала режиссер Оксана Бычкова за фильм "Еще один год".

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НидерландыРоссия
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