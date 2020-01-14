Гастроли Ляонинской балетной труппы Китая в Приморье начались со спектакля "Спартак"

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Классический балет "Спартак" в исполнении Ляонинской балетной труппы Китая (Liaoning Ballet) открыл во вторник гастроли труппы на Приморской сцене Мариинского театра. Выступление на Приморской сцене для танцоров - повод для гордости, сообщила ТАСС художественный руководитель китайской труппы Цю Цзыцзяо.

"Традиционно публика очень тепло принимает "Спартака", он каждый раз идет с аншлагом. Мы очень горды тем, что уже третий раз выступаем на Приморской сцене Мариинского театра. И мы безумно рады, что нас здесь тепло принимает публика", - сказала собеседница.

Ляонинская балетная труппа Китая уже выступала в Приморье в 2017 и 2019 годах с национальной постановкой "Восемь женщин" о подвиге женщин-солдат в период японской оккупации Китая, а также с гала-программой классического и современного балета. В этот раз выбор пал на советскую постановку "Спартак" и национальную китайскую - "Мулан". Как отметила худрук Ляонинской труппы, несмотря на то, что китайская культура и традиции очень отличаются от европейских, история борьбы Спартака за свободу понятна и близка как русской, так и китайской публике.

Написанный в 1954 году композитором Арамом Хачатуряном балет "Спартак" рассказывает о героической борьбе за свободу обращенных в рабство пленников с римским императором Крассом. Также в рамках гастролей труппа представит национальную постановку "Мулан" о девушке, которая под видом мужчины решила защищать свою страну. Несмотря на то, что ей много лет успешно удавалось скрываться, обман все же раскрывается незадолго до гибели ее соратника и близкого друга, который закрыл Мулан от вражеской стрелы.

Труппа Liaoning Ballet была основана в 1980 году и сегодня имеет славу одной из лучших в Китае. В репертуаре коллектива представлены как спектакли классической традиции, такие как "Лебединое озеро", "Жизель", "Золушка", "Раймонда", так и собственные балетные постановки - "Лян и Чжу", "Последний император", "Лунный свет над прудом". Артисты труппы постоянно сотрудничают с педагогами из России, США, Франции, Италии, Канады и других стран и неоднократно становились лауреатами престижных международных конкурсов.