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Исторический музей и Театр Табакова запустят образовательный проект "Я в зеркале времени"

Презентация проекта пройдет 16 января

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Государственный исторический музей и Московский Театр Олега Табакова запустят образовательный проект "Я в зеркале времени", а также проведут выставку, посвященную спектаклю "Матросская тишина", и ряд других проектов, сообщает пресс-служба ГИМ во вторник.

"Проект разработан Историческим музеем для студентов Театральной школы О.П. Табакова. Ключевая идея проекта - погружение будущих артистов в образ эпохи через роль личности в истории. Студентов ждут тематические образовательные программы, посвященные как отдельным историческим персоналиям, таким как Иван Грозный или Петр I, так и значимым периодам в истории России", - говорится в сообщении.

Презентация проекта пройдет 16 января. В ней примут участие генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. В рамках мероприятия будут представлены раритетные издания комедии Николая Гоголя "Ревизор" из собрания Исторического музея.

Музей и театр запланировали ряд специальных проектов в рамках подготовки к 150-летию Исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году. Среди прочего в рамках исторического фестиваля "Война и мир" актеры театра прочитают отрывки из одноименного романа Льва Толстого на экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года. Планируется участие актеров "Табакерки" в записи детского аудиогида и тифлоаудиогида по основной экспозиции Исторического музея, а для экскурсоводов преподаватели Театральной школы будут проводить занятия по актерскому и ораторскому мастерству.

"В мае 2020 года Исторический музей и театр Олега Табакова планируют организовать на площадке музея выставку "Матросская тишина". История спектакля. История страны". Выставка будет посвящена истории создания пьесы Александра Галича "Матросская тишина" и ее сценической жизни", - добавляют в пресс-службе.

У театра и музея уже есть опыт сотрудничества - в прошлом году они организовали совместный проект "Конек-Горбунок", показы которого прошли в Парадных сенях Исторического музея в начале марта и были посвящены памяти Олега Табакова.

Теги
РоссияТабаков, Олег ПавловичМашков, Владимир Львович
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