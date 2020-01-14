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Режиссер оспорит в суде отказ Минкульта разрешить показ в РФ четырех фильмов проекта "Дау"

В них обнаружена пропаганда порнографии, но Илья Хржановский с этим не согласен

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Режиссер Илья Хржановский планирует опротестовать в суде отказ Министерства культуры РФ выдать прокатное удостоверение четырем из 10 фильмов проекта "Дау" о советском физике Льве Ландау. Об этом сообщила ТАСС во вторник официальный представитель проекта на территории России Дарья Виолина.

"Илья Хржановский планирует обратиться в суд в соответствии с российским законодательством и опротестовывать решение Министерства культуры РФ по этим четырем фильмам. Сообщено, что в них обнаружена пропаганда порнографии, но режиссер с этим совершенно не согласен и не считает возможным делить художественное произведение", - сказала она.

В ноябре прошлого года министерство не выдало прокатные удостоверения фильмам "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", объяснив это наличием в картинах материалов, пропагандирующих порнографию. Хржановский написал министру культуры Владимиру Мединскому открытое письмо с просьбой выдать прокатные удостоверения всем частям проекта. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры, ответ режиссеру был направлен.

"Минкультуры России считает, что все спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле с участием судебных инстанций и в рамках российского законодательства. Министерство действует в рамках существующего правового поля, если создатели фильма полагают, что их права нарушены, то они, безусловно, вправе обратиться в суд, что отражено в ответе", - добавили в пресс-службе.

Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал в течение 12 лет, был представлен в Париже в конце января 2019 года. Картина была снята по мотивам мемуаров вдовы Ландау Коры.

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