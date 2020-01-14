Билли Айлиш написала заглавную песню к новому фильму о Бонде

Билли Айлиш исполнит заглавную песню к 25-му фильму об агенте MI6 Джеймсе Бонде "Не время умирать". Информацию об этом подтвердил официальный аккаунт франшизы в Twitter.

Певица и ее брат Финнеас О’Коннелл совместно написали композицию. Отмечается, что Айлиш стала самым молодым автором и исполнителем заглавной песни в истории франшизы. Певице исполнилось 18 лет в декабре.

Также известно, что композитор фильма - Ханс Циммер, получивший "Оскар" за саундтрек к "Королю Льву", а также работавший над музыкой к таким картинами, как "Начало", "Интерстеллар", "Гладиатор", "Темный рыцарь" и многим другим.

Ранее во вторник Айлиш без пояснений опубликовала в сторис на своей странице в Instagram фотографии нескольких актрис из фильмов о Бонде, включая Лею Сейду, которая сыграла в двух последних картинах серии - "Не время умирать" и "007: Спектр". Позднее певица также разместила подтверждение, что исполнит заглавную песню.

"Не время умирать" выйдет в прокат в России 9 апреля. Джеймса Бонда в последний раз сыграл Дэниел Крэйг. Всего он исполнял роль суперагента в пяти фильмах.