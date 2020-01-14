{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Билли Айлиш написала заглавную песню к новому фильму о Бонде

Певица стала самым молодым автором и исполнителем заглавной песни в истории франшизы
Билли Айлиш Chris Pizzello/Invision/AP
Описание
Билли Айлиш
© Chris Pizzello/Invision/AP

Билли Айлиш исполнит заглавную песню к 25-му фильму об агенте MI6 Джеймсе Бонде "Не время умирать". Информацию об этом подтвердил официальный аккаунт франшизы в Twitter.

Певица и ее брат Финнеас О’Коннелл совместно написали композицию. Отмечается, что Айлиш стала самым молодым автором и исполнителем заглавной песни в истории франшизы. Певице исполнилось 18 лет в декабре. 

Также известно, что композитор фильма - Ханс Циммер, получивший "Оскар" за саундтрек к "Королю Льву", а также работавший над музыкой к таким картинами, как "Начало", "Интерстеллар", "Гладиатор", "Темный рыцарь" и многим другим.

Ранее во вторник Айлиш без пояснений опубликовала в сторис на своей странице в Instagram фотографии нескольких актрис из фильмов о Бонде, включая Лею Сейду, которая сыграла в двух последних картинах серии - "Не время умирать" и "007: Спектр". Позднее певица также разместила подтверждение, что исполнит заглавную песню. 

"Не время умирать" выйдет в прокат в России 9 апреля. Джеймса Бонда в последний раз сыграл Дэниел Крэйг. Всего он исполнял роль суперагента в пяти фильмах.

Реклама на ТАСС
Балет Приморского филиала Мариинского театра открыл новогодние гастроли в Петербурге
Гастрольный репертуар труппы включает балеты "Спящая красавица", "Корсар" и "Жизель"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС