Балет Приморского филиала Мариинского театра открыл новогодние гастроли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Новогодние гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра открылись во вторник в Петербурге. На исторической сцене Мариинки в первый вечер показали балет "Спящая красавица" Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева и Эльдара Алиева, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра.

"Традиция петербургских гастролей балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра зародилась в 2016 году. Вот уже несколько лет подряд по завершении январских праздников дальневосточная сцена Мариинского театра представляет в Петербурге свои версии популярных постановок, которые имеют собственный неповторимый колорит. За время предыдущих пяти визитов артисты успели получить признание у петербургской публики. Нынешние выступления продлятся до 23 января на исторической и Новой сценах Мариинского", - сказали в пресс-службе.

Гастрольный репертуар труппы включает еще два классических названия - "Корсар" и "Жизель". В новогодних спектаклях выступит два состава исполнителей - всего 65 танцовщиков. Каждый из этих артистов связан с петербургской балетной школой. Труппа неоднократно гастролировала в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

С творческими отчетами в Петербурге ранее выступали балетная и оперная труппы Филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия - Алания. Они были участниками проходившего здесь международного фестиваля искусств "Звезды белых ночей".