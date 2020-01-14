В Петербурге впервые прошел конкурс коротких пьес на русском языке Stories

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Шесть из почти 500 новых пьес попало в финал первого конкурса короткометражной современной драматургии на русском языке Stories, который прошел в Петербурге. Его инициатором выступил театр "Суббота", коллектив с полувековой историей, представивший во вторник этот проект на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Наш театр - маленький, и нам было интересно - есть ли маленькие пьесы и возможно ли в коротких пьесах отразить время, понять, как современным режиссерам с этим работать", - рассказал главный режиссер "Субботы", куратор программы Андрей Сидельников, возглавивший учреждение в минувшем году. За основу была принята миниатюра, которая не должна превышать 12 стандартных страниц текста и тем не менее обладать всеми признаками драматического произведения.

Количество пьес, пришедших в адрес театра, превзошел ожидания организаторов - в общей сложности они рассмотрели 473 заявки из разных городов России. К чтению пьес привлекли театральных критиков, режиссеров, директоров театров, которые отобрали произведения для шорт-листа конкурса анонимно, без знания авторов присланных текстов. Участники отбора отметили широкое тематическое и стилистическое разнообразие произведений, очень разных по звучанию. Причем, как рассказала театровед, куратор программы Татьяна Джурова, уже в ходе рассмотрения заявок некоторые пьесы были поставлены на разных сценах.

По словам Джуровой, одна из задач проекта - заинтересовать новой драматургией широкий круг режиссеров. В частности, эти произведения могли бы послужить материалом для дипломных спектаклей начинающих режиссеров - выпускников Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

На следующей неделе шесть пьес, попавших в число финалистов, представят в "Субботе" в виде театрализованных читок. В перспективе эти пьесы станут основой для создания нового театрального формата - альманаха коротких спектаклей, объединенный в одну программу по тому или иному художественному принципу.

Stories - второй смотр новой драматургии в Петербурге, где популярностью пользуется конкурс современной пьесы "Первая читка", входящий в программу Всероссийского фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина. Однако "Первая читка" рассматривает полнометражные пьесы. А конкурс короткометражной драматургии организован впервые.