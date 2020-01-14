На Берлинале покажут короткометражку российского режиссера Саши Свирского

ТАСС, 14 января. Фильм российского режиссера Саши Свирского "Мой галактический близнец Галактион" (My Galactic Twin Galaction) вошел в программу конкурса короткометражных лент Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщается в материалах, размещенных во вторник на сайте Берлинале.

Всего в конкурсную программу вошли 24 короткометражки. Семиминутная "Мой галактический близнец Галактион" - самая короткая из них. Свирский занимается анимационным кино с 2008 года. Он создал более 15 авторских короткометражных фильмов.

В 2020 году Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта.