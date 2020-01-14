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Александр Стесин стал лауреатом литературной премии "НОС-2019"

Он удостоен награды за книгу "Нью-Йорский обход"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Жюри литературной премии "НОС-2019" назвало лучшего писателя по итогам сезона, им стал Александр Стесин за книгу "Нью-Йорский обход". Церемония состоялась во вторник Центре им. Вс. Мейерхольда, награждению предшествовали дебаты экспертов, победителя определили голосованием.

Писатель и врач Стесин живет в США, его книга рассказывает о буднях американского врача, больницах, сотрудниках и пациентах.

"Прекрасная книга Александра Стесина "Нью-Йоркский обход" говорит о том, как общие страдания объединяют людей", - отметил член жюри Юрий Сапрыкин.

Писатель Александр Архангельский отметил, что такая книга лишний раз напоминает о том, что "жизнь скоротечна, не застрахована от болезней и уже поэтому заставляет нас прожить ее интересно для себя и, может быть, необременительно для окружающих". Победитель получил награду в размере 700 тыс. рублей и статуэтку-символ премии.

Профессиональные литературные критики вручили "Приз критического сообщества" Линор Горалик за книгу "Все, способные дышать дыхание".

В шорт-лист премии также вошли Александр Долинин с работой "Комментарий к роману Владимира Набокова "Дар", Николай Кононов ("Восстание"), Кирилл Кобрин ("Поднебесный экспресс"), Даниил Туровский ("Вторжение. Краткая история русских хакеров"), Евгений Чижов ("Собиратель рая"), София Cиницкая ("Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине").

О премии

Премия "НОС" (литературная премия "Новая словесность") основана фондом Михаила Прохорова в 2009 году для выявления и поддержки новых тенденций в современной художественной литературе на русском языке.

Председателем жюри премии является литературный критик Анна Наринская, в его состав также вошли переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, профессор МГУ Татьяна Венедиктова, театральный критик Марина Давыдова, историк культуры Константин Богданов.

Теги
Россия
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