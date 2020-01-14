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Документальный фильм об Ингушетии снимут до конца 2020 года

В рамках киноэкспедиции планируется провести встречи с историками, студентами, деятелями культуры для поиска героев фильма

МАГАС, 14 января. /ТАСС/. Кинокомпания "Мастерская" режиссера Саиды Медведевой снимет документальный фильм об Ингушетии до конца 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"Мало кто в стране и за ее пределами знает об Ингушетии, да и о том, кто такие ингуши, как малочисленному народу удалось сохранить свою идентичность и общность. Для создания картины о субъекте нам в помощь нужны будут крупные ученые, как здесь в республике, так и в Москве, которые могли бы осуществить глубокий анализ, открыть Ингушетию для зрителя так, чтобы он влюбился в республику, захотел сюда приехать, завести друзей. Начало съемок фильма запланировано на февраль, а завершить думаем осенью", - цитирует пресс-служба Медведеву, которая встретилась с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

Как сообщается, в рамках киноэкспедиции режиссер намерена провести встречи с историками, студентами, деятелями культуры для поиска героев фильма. Глава региона поручил ответственным лицам оказать всяческую помощь Медведевой в организационных вопросах.

"Все, что мы делаем, должно объединять людей, независимо от фамилии, рода, тогда мы будем сильными и процветающими. Выработайте концепцию, в которой четко будет проложена линия объединения и доброты, основанная на гуманизме и толерантности", - приводит пресс-служба слова Калиматова.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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