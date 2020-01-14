Российские музеи приглашают на акцию Museum Selfie Day

ТАСС, 15 января. Сетевая акция Museum Selfie Day, в рамках которой пользователи будут делиться своими фотографиями из любимых музеев, пройдет 15 января. Российские музеи традиционно присоединятся к акции и предлагают посетителям необычные экспонаты для снимков - от подводной лодки до скелета кашалота, а также редкий шанс сделать селфи на фоне знаменитых картин, среди которых "Лунная ночь на Днепре" Архипа Куинджи.

Ежегодная Международная акция Museum Selfie Day впервые прошла в январе 2014 года. Хештег акции в русскоязычном сегменте интернета - #МузейноеСелфи, в зарубежном - #MuseumSelfie. Можно использовать также #КультурноеСелфи и #CultureSelfie: участвовать в акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и другие учреждения культуры.

"Сегодня для посетителя важно не только провести время в музее, но и сообщить об этом своим друзьям, подписчикам. Наша аудитория в соцсетях не менее важна, чем реальные гости музея. Каждая публикация - это послание, которое человек оставляет в своей ленте. А селфи давно вышло за рамки автопортрета: порой выражение лица или поза могут сказать больше, чем текстовое сообщение. Селфи в музее может быть не только отметкой "я здесь был", но и необычным, творческим переосмыслением экспозиции и музейного пространства в виртуальной реальности. Мы вовлекаем посетителя в творческий процесс", - цитирует пресс-служба Государственного исторического музея (ГИМ) начальника лаборатории интернет-проектов и развития сайта учреждения Анны Филатовой.

Музей Победы на Поклонной горе в Москве предложил посетителям сделать оригинальные селфи на фоне музейных экспонатов и поделиться ими в соцсетях. "Для удобства гостей музей подготовил специальную карту селфи, на которой обозначены самые эффектные для фотографий локации. Ее можно скачать на сайте музея. Кроме того, авторам самых интересных фотографий музей подарит эксклюзивную экскурсию и билеты на двоих в кинотеатр "Поклонка". Чтобы стать участниками акции, необходимо разместить снимки в своих соцсетях (Instagram, "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники") с хештегами #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи", - рассказали в пресс-службе музея.

Государственный центральный музей современной истории России также присоединится к акции. "Это замечательная акция, которая не только объединяет культурные площадки мира, но и дает возможность увидеть, что современный музей - это уже давно не только хранилище экспонатов, а современное культурно-образовательное пространство, где посетители самых разных возрастов чувствуют себя уверенно и комфортно, - сказали ТАСС в пресс-службе. - Мы всегда просматриваем наши хештеги, и самые интересные фотографии гостей нередко оказываются в наших Stories. Будем рады всем интересным и необычным селфи в нашем музее, даже самые неординарные задумки будут только приветствоваться".

В Музее Москвы напомнили, что на выставке "Фамильные ценности" есть специальные зеркала для селфи. "Селфи можно сделать прямо на них и выложить в музейный "Инстаграм" со специальным хештегом. Приз за лучший снимок - значок с изображением фрагментов тканей с выставки "Ткани Москвы", - добавили в учреждении.

Снимок в подводной лодке

В Архангельске в акции участвуют крупнейшее городское музейное пространство "Гостиный двор", где сейчас работают более 15 выставок, а также Северный морской музей, часть экспозиции которого находится на улице. "Будь то <…> кадр в обнимку с манекеном в радиационном защитном костюме, на фоне остова парусного судна и штурвалов или с многочисленными уличными экспонатами - такие снимки разнообразят вашу новостную ленту и выделят вас из сотен фотографий на фоне картин. <…> Фото с буями и бакенами - не проблема, фотооткрытка в настоящем поморском карбасе (традиционное промысловое и транспортное судно - прим. ТАСС) - пожалуйста!" - сказал директор музея Евгений Тенетов.

Необычные ракурсы для фотосъемки предложит гостям Музей Мирового океана в Калининграде. "Можно, например, сфотографироваться внутри самого крупного в стране скелета кашалота в экспозиции "Глубина", необычные селфи всегда получаются в подводной лодке Б-413, очень популярно научно-исследовательское судно "Витязь", измерившее глубину Марианской впадины", - рассказали ТАСС в дирекции музея.

В Новгородском музее-заповеднике фоном для селфи может стать, к примеру, выставка "Новгород и Ганза: окно в Европу". "Там специально приготовлена фотозона. Можно обрядиться в костюмы новгородского или заморского купцов, а можно придумать интереснейшие композиции с популярными средневековыми товарами - шкурками белок, тканями. Или можно запечатлеть сражение с друзьями в "Мельницу" - популярную настольную игру, которой не одна сотня лет", - сказал ТАСС представитель пресс-службы.

Тамбовская усадьба фабриканта Михаила Асеева, являющаяся филиалом музея-заповедника "Петергоф" и считающаяся историко-культурной жемчужиной региона, предложит посетителям сделать селфи в зеркалах. "Это те самые зеркала, которые видели образы самих хозяев дома", - рассказала ТАСС директор музейного комплекса Лариса Булгакова.

Селфи на фоне Куинджи

В Симферопольском художественном музее в рамках акции позволят делать фото на фоне картин, в том числе и известной "Лунная ночь на Днепре" Архипа Куинджи, полотен Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и других мастеров. "Только в этот день мы разрешаем посетителям делать селфи на фоне известных картин, но исключительно в сопровождении музейных работников", - сообщила ТАСС директор музея Ольга Бурова, добавив, что победителю конкурса музейного селфи будет вручен приз - каталог произведений крымского художника Николая Бортникова (1916-1998) и персональная экскурсия по одной из выставок.

Музею-заповеднику "Кижи", чья основная "экспозиция" находится на острове, принять участие в акции не так-то просто: для массового потока туристов находящийся под охраной ЮНЕСКО ансамбль Кижского погоста зимой в период закрытой навигации менее доступен. Добираться до него, пока на Онежском озере не встал лед, приходится гораздо больший срок автобусом и на судне на воздушной подушке. Поэтому для участия в акции заповедник будет принимать как автопортреты, сделанные на фоне архитектурных памятников на острове, так и на фоне экспонатов в социокультурном центре в Петрозаводске, рассказали ТАСС в службе информации музея.

Участником Museum Selfie Day станет и Ярославский художественный музей, который уже несколько лет поддерживает акцию. "В этот день выложить фотографию из любимого ярославцами музея приятно и достойно. Старинные интерьеры и прекрасные картины ждут вас", - сказала ТАСС заведующая информационно-издательским отделом музея Марина Полывяная.

Шашка, подаренная наместнику Кавказа в 1864 году, знамена племен, ювелирные украшения с драгоценными камнями, оружие, одежда и предметы быта черкесов могут стать объектами для фото в рамках акции в Национальном музее Адыгеи. Эти экспонаты из постоянно действующей экспозиции "Культура и быт адыгов конца ХVIII - начала XXI века" традиционно вызывают большой интерес и желание сфотографироваться, рассказали ТАСС в министерстве культуры региона.

Первый опыт участия

В этом году впервые присоединится к акции сочинский Музей археологии, где современные технологии позволяют увидеть в воссозданном виде 3D-модели артефактов, которые были обнаружены при строительстве олимпийских объектов. "Советуем сделать фото с черепом пещерного медведя, а также с интерактивными комплексами: "Животные каменного века" (мамонт и шерстистый носорог - самые эффектные), "Средневековая кавказская усадьба" и "Книга барона Торнау", - сказали ТАСС в пресс-службе горнолыжного курорта "Роза хутор".

С нынешнего года участие в акции планирует сделать Воронежский областной художественный музей имени Крамского, где хранится крупнейшее в регионе собрание живописи и произведений искусства Древнего Египта, рассказала ТАСС представитель музея Ирина Шувакина. "15 января наш музей отмечает свой 87-й день рождения (создан в 1933 году), и участие в международной акции Museum Selfie Day поможет привлечь внимание воронежцев к этому празднованию", - сказала она.

Меч Сталинграда и 3D-диорама о войне

75-й годовщине Победы решили посвятить акцию в псковском музее-заповеднике: посетителям предложат сделать фото на фоне 3D-диорамы, которая рассказывает о форсировании в июле 1943 года советскими войсками реки Великая, разделяющей Псков на две части. "Люди будут фотографироваться, но увидят не обычную фотографию, а увидят стилизацию под картину, будто их нарисовал художник", - рассказали ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

В Волгограде сделать селфи и поучаствовать в акции предложат посетителям на различных площадках музея-заповедника "Сталинградская битва". "Например, в музее-панораме, в котором, в частности, экспонируется Меч Сталинграда, украшенный драгоценными камнями, врученный Сталину в 1943 году на Тегеранской конференции премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем от имени короля Георга VI", - сказала пресс-секретарь музея Татьяна Приказчикова.

Она отметила, что по итогам акции будет составлена карта наиболее интересных мест для селфи в экспозициях музея-заповедника.