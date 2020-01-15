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Театр наций 10 раз сыграет "Дядю Ваню" на сцене парижского театра "Одеон"

Спектакли можно будет увидеть в период с 16 по 26 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Государственный театр наций во главе с народным артистом РФ Евгением Мироновым в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" во Франции представит премьеру спектакля "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова на сцене парижского театра "Одеон". Постановка будет показана 10 раз в период с 16 по 26 января, сообщил в среду ТАСС пресс-атташе Театра наций Максим Андриянов.

"Режиссером постановки является Стефан Брауншвейг, художественный руководитель театра "Одеон" и один из лидеров современной европейской режиссуры", - сказал Андриянов. "Главные роли в спектакле исполняют Евгений Миронов (Войницкий), Юлия Пересильд и Елизавета Боярская (Елена Андреевна), Виктор Вержбицкий (Серебряков), Анатолий Белый (Астров)", - перечислил собеседник агентства.

Он также привел слова Брауншвейга относительно предстоящих гастролей.

"Миссия театра "Одеон" - представлять зарубежные спектакли на языке оригинала и открывать новые художественные веяния как Европы, так и стран, лежащих за ее границами, - заявил руководитель "Одеона". - Это также точка творческих пересечений, где иностранные режиссеры встречаются с французскими актерами. Театр наций ведет в Москве схожую работу, приглашая режиссеров со всех концов света ставить спектакли с русскими актерами. Спектакль "Дядя Ваня" как раз и являет собой образец такого пересечения, поэтому нам так интересно представлять его в Париже. Кроме того, парижская публика очень высоко ценит русских актеров, и спектакли по Чехову на русском языке вызывают неизменный ажиотаж".

Московская премьера "Дяди Вани" состоялась в сентябре 2019 года в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес" и стала первым опытом сотрудничества Брауншвейга с российским театром. Как сказал сам режиссер, к постановке этой чеховской пьесы он шел почти 30 лет. На счету Брауншвейга десятки работ по произведениям классиков мировой драматургии: Шекспира, Расина, Брехта, Ибсена, но к Чехову у него особое отношение.

"Общая вовлеченность актеров, их личный творческий подход, а также моя радикальная работа с текстом "Дяди Вани" позволили создать спектакль, одновременно соответствующий замыслу автора и вписанный в сегодняшний день. Экологическая тема Астрова, выступающего против массовой вырубки лесов и изменения климата, находит отклик у наших современников, начинающих наконец осознавать разрушительную силу воздействия человека на окружающую среду", - процитировали режиссера в пресс-службе Театра наций перед началом гастролей во Франции.

О "Русских сезонах"

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году первые "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах страны.

В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: там состоялось 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году проект принимала Германия, где в 90 городах прошло 437 мероприятий с участием 90 учреждений культуры. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", являются Франция, Бельгия и Люксембург.

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