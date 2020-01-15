Венский оперный бал откроет российская оперная дива Аида Гарифуллина

ВЕНА, 15 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Российская оперная дива Аида Гарифуллина и польский тенор Петр Бечала откроют 64-й Венский оперный бал. Как сообщили в администрации Венской оперы, главный государственный бал Австрийской Республики пройдет 20 февраля 2020 года.

Гарифуллина и Бечала исполнят арию Sempre libera из "Травиаты" Джузеппе Верди, романс E lucevan le stelle из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини, а также арию "Я танцевать хочу" из оперетты "Королева чардаша" Имре Кальмана. Музыкальное сопровождение в этот вечер обеспечит оркестр Венской оперы в составе 150 музыкантов и под управлением дирижера Дэниела Хардинга.

Венский оперный бал считается самым престижным в Австрии и является центральным событием бального сезона, который длится до первого дня Великого поста по католическому календарю. Российская сопрано Гарифуллина впервые принимала участие в открытии Оперного бала в 2015 году. Для Бечалы этот вечер станет дебютом на этом музыкальном торжестве.

Бал открывается полонезом в исполнении 144 пар - дебютантов в возрасте от 17 до 24 лет. Затем дебютанты танцуют польку, после которой начинается концерт: выступают Венский государственный балет и оперные солисты - как Венской оперы, так и приглашенные. Завершает концертную часть вальс Штрауса An der schonen blauen Donau. В этот момент пары хором произносят фразу Alles Walzer! ("Вальсируют все!"), приглашая всех гостей присоединиться к ним. Традиция оперного бала включает в себя строгий этикет: мужчины могут появляться на балу только во фраках, белых жилетках и белых бабочках, а дамы - в вечерних платьях. На мероприятие ежегодно собирается около 5,5 тыс. гостей, среди них - деятели культуры, бизнеса, политики и спорта. Красочное музыкальное действо, за которым у экранов телевизоров наблюдает более 2 млн человек, заканчивается в пять утра на следующий день.

Бальный сезон

Ежегодно с ноября по март в Вене проходит бальный сезон, в рамках которого проходит более 400 балов с участием нескольких тысяч гостей. Представители разных профессий устраивают роскошные балы в венской ратуше, во дворце Хофбург, а также других исторических местах города. В этот период организуются балы охотников, врачей, юристов, владельцев кофеен. Особое внимание приковано к самому шикарному Оперному балу в Венской государственной опере.

Руководство Австрии традиционно прибывает на мероприятие с приглашенными гостями - представителями других стран. Посещение Венского оперного бала обходится недешево. Цена входного билета составляет €315, не считая надбавки на сидячие или стоячие места на разных ярусах. Начальная цена ложи варьируется от €13,3 тыс. до 23,6 тыс.

В 2019 году Оперный бал открывался выступлением российской оперной певицы Анны Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова.