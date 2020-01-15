Максим Дунаевский осенью даст концерт к своему юбилею

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Максим Дунаевский не планирует торжеств в честь своего 75-летия, которое отмечает 15 января. Тем не менее он готовит большой осенний концерт, который будет посвящен сразу двум круглым датам.

"Мы так решили, посоветовались с моими партнерами, с моими друзьями, музыкантами и с генеральным директором Кремлевского дворца Петром Шаболтаем, что правильнее будет концерт устроить не зимой и не летом, а следующей осенью. Будет время, чтобы подготовиться по-настоящему, раскрутить все это, чтобы были нужные солисты, чтобы были нужные исполнители. Я их уже заранее пригласил, задолго", - сказал Дунаевский в интервью ТАСС.

Вечер "Дунаевский плюс Дунаевский" запланирован на 10 октября. Поводом для него вместе с 75-летием композитора станет 120-летие со дня рождения его отца - композитора Исаака Дунаевского, автора музыки к фильмам "Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга" и другим.

О Дунаевском

Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в Москве в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой (1922-1991). Композиторское мастерство осваивал в Московской консерватории под руководством Дмитрия Кабалевского, Тихона Хренникова, Альфреда Шнитке и Андрея Эшпая.

Известность Дунаевскому принес музыкальный телефильм "Д'Артаньян и три мушкетера" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича (1979). Музыкальные композиции из фильма - "Пора, пора, порадуемся", "На войне, как на войне" и другие - стали хитами. Впоследствии композитор написал музыку к продолжениям этой ленты - "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" (1993) и "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" (2009).

Также его музыка звучит в фильмах "Ах, водевиль, водевиль..." (1979, Георгий Юнгвальд-Хилькевич), "Карнавал" (1981, Татьяна Лиознова), "Зеленый фургон" (1983, Александр Павловский), "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983, Леонид Квинихидзе) и других. На его счету - музыка для спектакля Марка Розовского "Три мушкетера" (1974) в Московском театре юного зрителя и ряд симфонических произведений, вокальных циклов на стихи Федерико Гарсиа Лорки и японских поэтов, рок-мюзиклы "Ранвей" и "Саломея - царевна Иудейская".

С 2015 года Дунаевский является художественным руководителем Московской областной филармонии.