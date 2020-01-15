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Мединский рассчитывает, что решение по новому гендиректору "Роскино" примут до 20 января

Ранее была внесена кандидатура Евгении Марковой. Решение будет принимать Росимущество

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе официально покидает должность 20 января, поэтому имя нового гендиректора должно стать известно до этой даты, сообщил в среду ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее стало известно, что совет директоров компании "Роскино" принял решение о смене гендиректора и обратился в Росимущество с таким предложением. По словам Мединского, предложения совета директоров по новому директору также сформированы и направлены на утверждение в Росимущество.

"Мы внесли кандидатуру на пост главы "Роскино", по-моему, Евгении Марковой. Росимущество будет рассматривать кандидатуру, мы ждем. Насколько я знаю, до 20 января обязанности исполняет Екатерина Мцитуридзе, а с 20 января по ее просьбе она освобождает эту должность, поэтому я думаю, что Росимущество до 20 января примет решение соответствующее", - сказал он.

Компания "Роскино" создана в 1924 году, на данный момент она занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях, в том числе в Канне, Венеции, Берлине. Компания способствует привлечению инвесторов и партнеров, заинтересованных в совместном с Россией кинопроизводстве. У "Роскино" с 2012 года действует свое подразделение в Лос-Анджелесе, а в этом году было открыто представительство в Лондоне.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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