Мединский пообещал, что новый глава "Ленфильма" понравится петербуржцам и деятелям кино

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кандидатура, предложенная на пост генерального директора "Ленфильма", понравится всем жителем Петербурга и представителям отрасли, уверен министр культуры Владимир Мединский. Однако называть претендента на этот пост он считает преждевременным.

"Внесена кандидатура, совет директоров единогласно поддержал. Я бы не хотел сейчас озвучивать кандидатуру. Могу сказать, что она стопроцентно понравится всем петербуржцам и всем деятелем кино", - сообщил Мединский в среду ТАСС.

Министр культуры добавил, что кандидатура была предварительно согласована с городскими властями, Советом кинематографистов, основными игроками на рынке производства кино- и видеопродукции. "Нам было очень важно, чтобы эта кандидатура была поддержана не только властями, но и профессиональным сообществом", - добавил он.

24 декабря 2019 года министр культуры объявил, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене ее генерального директора. Эдуард Пичугин, покидающий этот пост, будет выполнять обязанности гендиректора до назначения временного управляющего. Предполагается, что совет директоров к 30 марта выберет нового гендиректора. Мединский также отмечал, что первоочередной задачей для студии является погашение долгов.

Киностудия "Ленфильм" ведет свою историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 1930-х годах.