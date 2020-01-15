Мединский: ремонт детских школ искусств может идти по принципу софинансирования

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство подготовит предложения по организации ремонта детских школ искусств по принципу софинансирования. Об этом сообщил в среду журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В своей речи в среду Путин заявил, что правительство и региональные власти должны способствовать приведению в порядок помещений, где располагаются детские школы искусств. Он напомнил, что в рамках национального проекта "Культура" выделяется более 8 млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств, подчеркнув, что при этом "проблема гораздо шире": более тысячи помещений, где размещены такие заведения, обветшали или просто непригодны для занятий.

"Насколько я понял, речь идет о развитии программы софинансирования, которую мы делаем для муниципальных театров, сельских домов культуры. Эта же программа будет расширяться и на детские музыкальные школы и школы искусств <...> Сейчас правительство будет разрабатывать соответствующие предложения", - сказал Мединский, уточнив, что речь будет идти о миллиардах рублей финансирования.

По словам министра, в школах искусств, где учатся миллионы детей, сложилась ситуация, при которой инструменты и оборудование новые, "а здания в последний раз ремонтировались в момент постройки - 50-60-70-е годы".

Софинансирование из федерального бюджета позволит поставить задачу по ремонту школ искусств в число приоритетных, считает глава Минкультуры. "Регион вкладывает свои деньги, муниципалитет - свои деньги, а федерация дает плечо, которое позволяет быстрее все это привести в порядок. Это переводится в приоритетные задачи региона", - отметил он.