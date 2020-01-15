Мединский пока не видит перспектив "зеленого света" для запрещенных к показу фильмов "Дау"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский не видит на данный момент перспективы для выдачи прокатных удостоверений запрещенным к показу четырем частям многосерийного фильма "Дау", считая, что просьба об этом аналогична предложению разрешить переход дороги на красный сигнал светофора.

"Я предлагаю создателям фильма "Дау" обратиться в МВД с предложением частично разрешить им переходить на красный свет. Это примерно той же логики просьба. Если им частично разрешат, мы вернемся к этому вопросу", - сказал глава министерства в среду журналистам.

Ранее официальный представитель проекта "Дау" на территории России Дарья Виолина сообщила ТАСС, что режиссер Илья Хржановский планирует опротестовать в суде отказ Министерства культуры РФ выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта "Дау" о советском физике Льве Ландау.

В ноябре прошлого года министерство не выдало прокатные удостоверения фильмам "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", объяснив это наличием в картинах материалов, пропагандирующих порнографию. Хржановский написал министру культуры Владимиру Мединскому открытое письмо с просьбой выдать прокатные удостоверения всем частям проекта. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры, режиссер имеет право обжаловать решение об отказе в прокате в суде.

Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал в течение 12 лет, был представлен в Париже в конце января 2019 года. Картина была снята по мотивам мемуаров вдовы Ландау Коры.