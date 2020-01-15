Церемония в Париже даст старт программе "Русских сезонов"

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Фестиваль "Русские сезоны" в четверг вечером начнется в Париже. Открытие фестивальной программы состоится в театре "Одеон" на левом берегу Сены.

На этой сцене московский Государственный театр наций представит парижской публике свой спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова. В главных ролях - Евгений Миронов и Елизавета Боярская. Это совместная работа московских артистов с французским постановщиком Стефаном Брауншвейгом, одним из лидеров современной европейской режиссуры.

Широко распахнутые двери

Начало спектакля предварит торжественная церемония с участием руководителей министерств культуры Франции и России Франка Риестера и Владимира Мединского. Французскому министру будет вручен памятный знак фестиваля, программа которого охватывает более 300 дней.

Гостей из России ожидают на востоке и западе, севере и юге страны. В соборах Парижа и Версаля выступит Патриарший хор храма Христа Спасителя, в Страсбурге пройдут концерты солистов Центра оперного пения Галины Вишневской и стипендиатов Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича. В Бордо ждут Красноярский ансамбль танца Сибири, в Марселе - Астраханский театр оперы и балета, в Дижоне - артистов балета Башкирии, в Ницце - Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана, в Тулузе - Русский народный хор имени Пятницкого, чьи первые афиши появились еще в 1911 году.

Ряд событий фестиваля будет связан с 75-летием Великой Победы. В Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли пройдет выставка "Плечом к плечу", подготовленная военными историками. В Российском центре науки и культуры на правом берегу Сены будет развернута фотовыставка "Евгений Халдей. Знамя Победы", посвященная военному фотокорреспонденту ТАСС.

Диалог культур

Международный культурный проект современной России своим названием обязан Русским сезонам прошлого века. Задачу творчества их основатель Сергей Павлович Дягилев (1872-1929) в диалоге с французским писателем Жаном Кокто (1889-1963) сформулировал так: "Удивите меня!" По мнению известного специалиста по культурному наследию эпохи Анны Уайнстин, уникальная интуиция российского антрепренера, его искусство синтезировать таланты позволили создать "хореографическое чудо, признанное во всем мире".

"Русские сезоны" 2020 года станут данью заслугам соотечественников в развитии мирового искусства. По мнению президента Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции академика Рене Герра, значительный вклад эмигрировавших после Октябрьской революции россиян в культуру зарубежных стран пока еще до конца не оценен.

Французский писатель, у которого нет русских корней, считает большой честью содействовать диалогу русской и французской культур. В Париже в 1960-х годах еще студентом ему посчастливилось стать литературным секретарем писателя Бориса Зайцева, одного из последних крупных представителей Серебряного века. Спустя годы Рене Герра создал в Париже Ассоциацию по сохранению русского культурного наследия во Франции.

Глава Французской академии историк Элен Каррер д'Анкосс напомнила, что генерал Шарль де Голль говорил о "Европе от Атлантики до Урала". "К сожалению, ему не хватило времени, чтобы реализовать эту концепцию", - заметила она. По ее мнению, в ходе процессов западноевропейской интеграции акцент был сделан на таможенных и торговых соглашениях. "Нам следовало бы строить Европу вокруг культуры, - считает Каррер д'Анкосс. - Это помогло бы видеть дальше".

Современные "Русские сезоны" дают возможность зарубежной аудитории познакомиться со всем многообразием отечественной культуры. Так, в 2017 году в Японии они объединили 250 культурных событий в 40 городах. В 2018-м фестиваль покорил Италию: 310 акций в 74 городах. В минувшем году в Германии программа охватила 90 городов и 437 артистических проектов. В наступившем году эстафету сезонов вместе с Францией принимают Бельгия и Люксембург.