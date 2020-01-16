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Фильмы "Дылда" и "Грех" выдвинуты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения

В лонг-лист премии вошли 432 кинопроекта

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 400 кинопроектов выдвинуты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), в лонг-лист вошли фильмы режиссеров Кантемира Балагова "Дылда" и Андрея Кончаловского "Грех". Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации.

"Приз на основании экспертного мнения продюсеров лучшим российским фильмам и сериалам, а также представителям кинематографических профессий по традиции ежегодно вручается в марте. В лонг-листе 432 проекта", - отметили в пресс-службе.

В категории "Лучший полнометражный художественный фильм" представлено 90 проектов. В их числе "Холоп" Клима Шипенко, "Аванпост" Егора Баранова, "Бык" Бориса Акопова и другие.

В престижную номинацию "Лучшая докудрама" вошли "Польский след" (телеканал "Звезда"), "Рюриковичи" ("Первый канал"), "Соня Суперфрау" (НТВ), "Страна Советов. Забытые вожди" ("Первый канал").

По условиям премии, в состязании принимают участие проекты, которые впервые вышли в телевизионном эфире в 2019 году на федеральных телеканалах, входящих в первый и второй мультиплекс цифрового телевидения России, а также на видеосервисах онлайн-премьер на территории РФ. В номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" представлены картины со стартом проката в минувшем календарном году более чем на 100 киноэкранах.

Лонг-лист номинантов составляется независимыми аналитиками российской кинематографической отрасли, которые учитывают все премьерные телефильмы, сериалы, анимационные телепроекты и полнометражные картины минувшего года. Конкурс проводится в два тура, в первом определяется шорт-лист номинантов, второй тур голосования определяет лауреатов премии.

О премии

Премия АПКиТ проводится ежегодно с 2013 года. Она присуждается кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, отмечает представителей индустрии, чья работа внесла значительный вклад в российский кинематограф и его развитие.

Теги
РоссияКончаловский, Андрей Сергеевич
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