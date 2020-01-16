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Фрески XII века псковского Спасо-Преображенского собора отреставрируют в 2020 году

Для первого этапа работ необходимо около 9 млн рублей

ПСКОВ, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники псковских музеев планируют в 2020 году возобновить реставрацию уникальных фресок XII века в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, вошедшего летом 2019 года в список всемирного наследия ЮНЕСКО и являющегося единственным в России, где хорошо сохранилась домонгольская живопись. Об этом в четверг сообщила ТАСС старший научный сотрудник отдела хранения памятников монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Ирина Мельникова.

Спасо-Преображенский собор - храм византийского типа, в нем переписывалось "Слово о полку Игореве". Над созданием фресок, которые сохранились до наших дней, восемь веков назад трудились греческие мастера. Внутри собора поддерживается особый климатический режим: если на улице дождь или просто сырая погода, доступ внутрь закрыт.

"Последние реставрационные работы прошли в конце 2017 года. В этом году рассчитываем, что нам Министерство культуры РФ выделит средства на реставрацию фресок. Музей подал заявку на государственную программу "Развитие культуры и туризма". Рассчитываем, что этим летом купол будет отреставрирован, откроется центральная часть", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что работы планируется провести в два этапа в связи с большим объемом работ. По словам Мельниковой, реставрация изображений на куполе храма позволит полностью открыть для посетителей и туристов ансамбль фресок.

"После реставрации строительные леса уберут из центра и весь ансамбль фресок будет полностью виден. Сейчас леса стоят посередине храма, закрывают свет из купола, видны только кусочки фресок с разных сторон из центра. На данный момент не отреставрирована центральная часть - купол. Он такой большой, что нужно два года на реставрацию. Мы подали заявку на первый этап. Сумма порядка 9 млн рублей. Это фрески 1140 годов, XII век", - отметила Мельникова.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря является самой древней постройкой, сохранившейся в Пскове и окрестностях, датированной периодом между 1137 и 1143 годами. Фресковые росписи собора Мирожского монастыря создавались одновременно с возведением храма и просуществовали до XVII века, после чего были покрыты побелкой. Об их существовании стало известно лишь в 1856 году, когда в ходе ремонта собора, приуроченного к его 700-летию, под обвалившимися участками побелки открылись фрагменты фресок.

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