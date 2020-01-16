Общественный совет при Комитете ГД по культуре соберется 28 февраля с новыми участниками

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Новые члены Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре примут участие в очередном заседании органа 28 февраля. Об этом сообщила в четверг глава комитета Елена Ямпольская на своей странице в Facebook.

"С радостью и гордостью сообщаю: в заседании 28 февраля планируют принять участие два новых члена нашего Совета, выдающиеся современные мыслители - декан философского факультета МГУ Владимир Васильевич Миронов и руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН Семен Аркадьевич Экштут", - написала Ямпольская, уточнив, что в заседании примет участие и музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Председатель думского Комитета по культуре обозначила в числе тем будущего заседания отношения российского общества и сферы культуры, в том числе планируется обсудить, как вернуть "уважение и доверие к деятелям культуры".

Состав Общественного совета был сформирован в январе 2019 года. В него вошли спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Карен Шахназаров, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, худрук Театра Наций Евгений Миронов, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, директор института социологии РАН Михаил Горшков, ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов, главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе, музыкант Андрей Макаревич, а также ряд других деятелей искусства и культуры.