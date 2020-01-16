Мединский назвал фантастическими успехи отечественного кино в российском прокате

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. И. о. министра культуры РФ Владимир Мединский считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.

"Тем временем вот так на сегодня выглядит "первая пятерка" официального российского кинопроката. Интрига - сможет ли "Холоп" в январе выдавить "Короля Льва" со второго места? А вообще, согласитесь, фантастические успехи нашего кино говорят сами за себя", - написал Мединский на своей официальной странице в Instagram.

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), которые приводит Мединский, первое место по количеству зрителей занимает российская картина "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева, которая собрала около 12 млн зрителей, далее идет ремейк фильма "Король Лев" Джона Фавро (10, 8 млн) и "Холоп" Клима Шипенко (9 млн). На четвертом месте военная драма Алексея Сидорова "Т-34" (8, 8 млн), завершает пятерку картина Энтони и Джо Руссо "Мстители: Финал" (8, 7 млн).

Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах была создана по поручению президента РФ. Система занимается сбором, учетом и обработкой информации о публичной демонстрации кинофильмов в российских кинотеатрах.

Данные в системе предоставлены с 2015 года, поэтому в рейтинге, на который ссылается Мединский, нет информации о фильмах, вышедших ранее.