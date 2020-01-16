Актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

РИМ, 16 января. /ТАСС/. Актриса австралийского происхождения Кейт Бланшетт возглавит международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Об этом объявила в четверг дирекция Венецианской биеннале.

"Кейт Бланшетт - больше, чем просто икона современного кино, которую снимают самые крупные режиссеры последнего двадцатилетия. Ее вклад в искусство, общественную жизнь, защиту окружающей среды, отстаивание роли женщин в индустрии кино, где все еще превалируют предрассудки, достойны уважения всего общества", - сказал художественный руководитель смотра Альберто Барбера.

Отметившая в прошлом году 50-летие Бланшетт является одной из самых признанных актрис, активно снимающихся в США, как в проектах кино мейнстрима, так и в авторских картинах. В ее послужном списке более полусотни ролей в кино и несколько десятков театральных работ. Бланшетт - двукратная обладательница "Оскара и трех "Золотых глобусов", а также ряда международных премий, среди которых Кубок Вольпи за лучшую женскую роль Венеции.

77-й по счету Венецианский кинофестиваль, самый старый смотр в мире, пройдет со 2 по 12 сентября.