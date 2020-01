Рабочий текст песни The Beatles выставили на аукцион за $195 тысяч

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Американская компания Moments in Time выставила на аукцион текст песни "While My Guitar Gently Weeps" группы The Beatles, написанный от руки Джорджем Харрисоном и Ринго Старром. Начальная стоимость текста - $195 тысяч. Об этом сообщает британская газета Daily Mail .

Харрисон и Старр написали слова произведения, вошедшего в знаменитый двойной Белый альбом ливерпульской четверки, во время его записи в 1968 году на студии ЭМИ в Лондоне. Они по очереди записывали лирические строки на оборотной стороне студийного листа.

Подлинность текста, ставшего рабочим проектом при создании песни, подтвердил эксперт по почерку Фрэнк Кайццо. "Он содержит орфографические ошибки, которые были присущи Ринго", отмечает специалист.

В конце января в графстве Мерсисайд на западе Англии будет выставлена на торги пластинка The Beatles с синглом Love me do, который стал первой вышедшей в радиоэфир записью группы. Раритет оценивается в $26 тысяч долларов. Love me do впервые появилась в октябре 1962 года в эфире англоязычной коммерческой радиостанции Luxembourg, диджеем которой был тогда британец Тони Принс. По мнению Пирса, именно Luxembourg дала толчок головокружительному взлету ливерпульской четверки.

Цены на раритеты, предметы, так или иначе связанные с группой The Beatles, достигают невиданных высот. В 2015 году на аукционе в США барабанная установка ударника Ринго Старра была продана за $2,2 млн. А найденное в прошлом году письмо Леннона королеве Великобритании Елизавете II, в котором бунтарь и политический активист отказался от ордена Британской империи в знак протеста против военной стратегии Соединенного Королевства, было оценено специалистами в 60 тысяч фунтов (более $73 тысяч).

Фанаты этой группы по всему миру празднуют в четверг Всемирный день The Beatles. Праздник по решению ЮНЕСКО появился в 2001 году. Именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern, в котором начала выступать группа, и где с февраля 1961 по август 1963 года она отыграла 292 концерта. Спустя ровно год, в этот же день, журнал Cashbox присвоил песне "I Want to Hold Your Hand" первое место в американском хит-параде. В клубе Cavern 16 января выступают музыканты, исполняя знаменитые хиты The Beatles.

Всемирному дню The Beatles в Москве посвящены лекция "Стиль 1960-х в обложках альбомов The Beatles" и показ фильма "Стать Джоном Ленноном" британского режиссера Сэм Тейлор-Джонсон, сообщила пресс-служба организатора выставки Гарри Бенсона - автора самых популярных фотографий легендарной группы.