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Фильм "Ню" режиссера и финалистки шоу "Голос" Ян Гэ выйдет в ограниченный прокат в России

Картину покажут с 14 по 16 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Калининграде

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Фильм "Ню", дебютная полнометражная картина китайской актрисы и режиссера Ян Гэ, которая также выступила автором сценария и продюсером фильма, выйдет в ограниченный российский прокат с 14 по 16 февраля. Об этом ТАСС в четверг сообщила представитель прокатной компании Planeta Inform Film Distribution Ирина Несторова.

"Прокат будет ограниченный, это ключевое решение нас как прокатчика <...> - сделать точечно такой уикенд по нескольким городам. Показы планируются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Калининграде 14, 15, 16 февраля, а также в Сургуте и Самаре - в один из этих дней", - сказала Несторова.

В Москве показы "Ню" будут сопровождаться event-активностями, обсуждениями и разными акциями совместно с Ян Гэ в рамках проекта "Каро.Арт" в киноцентре "Октябрь".

Работа Ян Гэ получила специальный приз жюри 40-го ММКФ - Серебряный Георгий. Картина рассказывает о любовном треугольнике, изменах, признании в них и постепенном приходе к Богу. Ян Гэ сама исполнила главную роль в фильме, также в нем снимались Андрей Курганов, Георгий Бликштейн и Один Байрон.

Ян Гэ выросла в Пекине, училась на актерском факультете ВГИКа (курс Сергея Соловьева), с 2012 года - актриса "Гоголь-центра". Фильм "Ню" стал ее режиссерским дебютом.

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