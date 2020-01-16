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СМИ: в Израиле продадут на торгах украденную в 1996 году и найденную в 2015 картину Шагала

По информации газеты The Jerusalem Post, "Лестница Иакова" может уйти с молотка за сумму от $150 тыс. до $250 тыс.

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. На аукционе в городе Герцлия 25 января выставят на торги картину Марка Шагала "Лестница Иакова", которая была украдена в Тель-Авиве в 1996 году и случайно обнаружена в Иерусалиме в 2015 году. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Картина размером 22×27 см была создана Шагалом около 1973 года. Как указывает газета The Jerusalem Post, ожидается, что она уйдет с молотка за сумму от $150 тыс. до $250 тыс.

В творчестве Шагал использовал библейские образы. В период с 1950 по 1970 годы он создал несколько версий картины "Лестница Иакова". Одна из них в 1996 году выставлялась в галерее в Тель-Авиве и была украдена, после чего страховая компания выплатила компенсацию владельцу. Полотно считалось исчезнувшим и было обнаружено лишь в 2015 году родственниками умершей жительницы Иерусалима среди ее вещей.

После того, как наследники решили продать полотно, они обратились в Комитет Шагала - организацию, занимающуюся сохранением наследия великого художника. Та установила, что полотно было украдено и обратилась в израильскую полицию, а страховая компания затребовала возвращения ей полотна. С учетом того, что у наследников не было никакой информации о том, как картина оказалась у жительницы Иерусалима, суд вернул полотно страховщикам, а те решили выставить его на торги.

Марк Шагал родился в Витебске в 1887 году, учился в Витебске и Петербурге. В 1918 году был назначен комиссаром по делам искусств Витебского губисполкома. С 1923 года Шагал жил в Париже, в 1977 году художник был награжден орденом Почетного легиона. Он умер во Франции в 1985 году.

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Израиль
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