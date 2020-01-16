Чеченский ансамбль танца "Вайнах" выступит с концертом в Москве в феврале

ГРОЗНЫЙ, 16 января. /ТАСС/. Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" 27 февраля выступит в Кремлевском дворце в Москве, концерт будет посвящен истории, традициям и обычаям чеченцев. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-секретарь коллектива Фатима Мутаева.

"Ансамбль танца "Вайнах" 27 февраля даст сольный концерт в Кремлевском дворце, где выступит с программой "Вайнах" - 80 лет в танце и в жизни". Она включает 14 номеров, в том числе четыре новые постановки. В каждой хореографической постановке юбилейной программы отразится история, традиции и обычаи чеченцев: уважение к старшим, почитание воинской доблести, воспевание братской дружбы и куначества, целомудренность обряда ухаживания за девушкой, культурное наследие чеченского народа", - сказала Мутаева.

По ее словам, коллектив выступит под музыкальное сопровождение оркестра народных инструментов. "В марте коллектив также представит эту программу в Калининграде", - добавила она.

Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" в ноябре 2019 года отметил 80-летний юбилей. В нем начинал свой творческий путь самый знаменитый танцор республики - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Махмуд Эсамбаев. За 80 лет своей истории коллектив дважды останавливал деятельность: во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году и в период военных действий в 1999-2000 годах. Награжден многими званиями, является кавалером ордена имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова, лауреатом премии правительства РФ.