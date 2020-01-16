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Мединский открыл в Париже выставку акварели Сергея Андрияки

И.о. министра культуры сообщил, что выставка стала частью программы "Русских сезонов" во Франции

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Экспозиция работ народного художника России Сергея Андрияки "Магия акварели" открылась в четверг вечером в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли в Париже. Как заявил на открытии мероприятия и.о. министра культуры РФ Владимир Мединский, эта выставка стала частью программы "Русских сезонов" во Франции.

"Одно из первых мероприятий, которое проходит еще до официального открытия ["Русских сезонов"], - это выставка Академии акварели Сергея Андрияки, - рассказал он, отметив, что на двух этажах экспозиции представлена лишь "малая толика блестящего творчества" российского художника.

Он выразил сожаление, что размер залов не позволил привезти больше работ, в том числе работ учеников Андрияки. "Я считаю, что уникальная методика образования, созданная в академии Сергея Андрияки, - это событие в мировом образовательном процессе в области живописи. Это то, чему могут учиться во многих странах", - подчеркнул Мединский. Он выразил надежду, что это мероприятие "проложит большую дорогу контактам в области образования между Россией и Францией".

Посол России в Париже Алексей Мешков со своей стороны выразил уверенность в том, что, посмотрев эту выставку, публика сможет "еще лучше познать русскую душу". "Сама светлость этой выставки подтверждает тот позитивный момент, который сегодня наметился в российско-французских отношениях", - добавил он.

Живопись объединяет

"Мы художники, а не политики, поэтому все, что мы делаем, мы делаем от души, от сердца и, может быть, с помощью искусства появляется такой вот мост взаимопонимания людей и культур, и наших народов", - сказал Андрияка, который перед официальным открытием провел экскурсию по залам для Мединского, рассказав ему о представленных работах.

"Хочется передать красоту, цвет, свет - то, чего, собственно, бывает не так много в жизни, чтобы всего этого было побольше", - добавил он. По словам художника, на экспозиции представлены далеко не самые большие по размерам работы из-за сложности организации перевозки крупноформатных полотен, а также их размещения в залах культурного центра на набережной Бранли.

Андрияка также рассказал, что во время поездки в Париж встретился с представителями школы дизайна Ecole des Arts Dcoratifs. "[Мы говорили] о нашем взаимодействии. Возможно, будем проводить обмен учащимися и педагогами", - добавил художник.

"Русские сезоны"

Масштабный проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В этом году он проходит сразу во Франции, Бельгии и Люксембурге, до конца 2020 года запланировано более 400 мероприятий в этих трех странах: гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

Впервые проект был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии, а в минувшем году - в Германии.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияФранцияАндрияка, Сергей Николаевич
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Источник: Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Лепса
На сайте РАО указано, что Михаил Мишустин написал музыку для песен "Настоящая женщина" и "Зола", вышедших в 2011 и 2016 году
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