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В штаб-квартире ООН в Женеве открылась выставка Зураба Церетели

Президент Российской академии художеств передал в дар штаб-квартире выполненную в технике выпуклой эмали картину "Святой Георгий"

ЖЕНЕВА, 16 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. 11 работ президента Российской академии художеств Зураба Церетели представлены на открывшейся в четверг выставке в женевском Дворце наций. В церемонии открытия принял участие сам Церетели, представители дипкорпуса.

"Рад видеть вас всех, у вас добрые глаза", - сказал Церетели, выступая на мероприятии. Он передал в дар женевской штаб-квартире ООН выполненную в технике выпуклой эмали картину "Святой Георгий". Еще одна работа Церетели - скульптура "Добро побеждает зло", центральным элементом которой также является святой Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона, - установлена перед зданием ООН в Нью-Йорке.

В беседе с корреспондентом ТАСС Церетели сообщил, что его попросили выставить в Женеве живописные работы. "Я с радостью направил сюда свои картины. А здесь они так хорошо, со вкусом представлены на экспозиции в этом зале", - отметил он.

Выставка организована при поддержке генерального директора отделения ООН в Женеве Татьяны Валовой, постоянного представительства РФ и женевской галереи D10 Art Space. Глава российский дипмиссии Геннадий Гатилов заявил ТАСС, что выставка стала первым в серии намеченных постпредством в этом году культурных мероприятий. "Мы решили, что это хорошая возможность познакомить международную общественность в Женеве с произведениями Церетели. Представленные здесь работы показывают все богатство его творчества, его видение мира", - сказал собеседник агентства.

Валовая в своем выступлении поблагодарила постпредство РФ за содействие в проведении экспозиции. Говоря о творчестве Церетели, она особо выделила его международную деятельность, взаимодействие с ООН. "Сегодня мы открываем эту фантастическую выставку. У Зураба Константиновича было много выставок, но я надеюсь, что эта запомнится в том числе своей уникальной атмосферой выставочного зала, с видом на Женевское озеро и Монблан", - сказала руководитель женевской штаб-квартиры ООН.

Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС владелица галереи D10 Art Space Виктория Дзодзиев, все представленные во Дворце наций работы Церетели экспонируются в Женеве впервые. Главную тему выставки она сформулировала как "желание жить и радоваться жизни". Поэтому на многих полотнах присутствуют большие яркие цветы.

Теги
ШвейцарияГатилов, Геннадий МихайловичЦеретели, Зураб Константинович
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