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Виктор Рыжаков представит спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева "Интертеймент"

Главные роли в спектакле исполнят автор пьесы и его супруга

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Режиссер Виктор Рыжаков представит в пятницу спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева "Интертеймент" в концертном зале "Градский Холл". Премьера комедии станет первой постановкой продюсерского бюро "Okko Театр", которое возглавил Вырыпаев.

Автор пьесы вместе со своей супругой Каролиной Грушкой исполняют главные роли в спектакле. "Интертеймент - это мир, в котором мы сегодня все живем, это метафора вообще всей этой вселенной, потому что вселенная - это некий большой спектакль, в котором мы все принимаем участие", - пояснил название постановки Вырыпаев в разговоре с ТАСС.

По его словам, кому-то этот спектакль покажется очень грустным, кому-то - трагическим в зависимости от того, в какой ситуации сам зритель находится. "Но можно также посмотреть на него как на интертеймент, некое развлечение. Есть ли в этом развлечении смысл и есть ли в этом развлечении любовь, есть ли в нем что-то важное - вот, наверное, на эти темы мы и размышляем в спектакле", - отметил генеральный продюсер бюро.

Пьеса "Интертеймент" была написана Вырыпаевым специально для "Okko Театра". По сюжету, два героя - мужчина и женщина - приходят смотреть спектакль, но то, что они видят на сцене, переворачивает их привычное представление о реальности. Как рассказал Вырыпаев, содержание пьесы будет представлено в форме диалогов двух актеров и с помощью технических эффектов на площадке.

"Интертеймент" не первый проект, созданный благодаря сотрудничеству Рыжакова и Вырыпаева. Среди их совместных работ такие спектакли, как "Кислород", "Бытие № 2", "Валентинов день" "Город, где Я", "Июль", "Пьяные", "Иранская конференция". "Мы делаем эту работу совместно с Иваном. В горизонтальном театре не бывает так: "Встань сюда", "Делай то". Здесь пиетет перед текстом автора велик, не получится так, как с Шекспиром, который не видит, как порой жестоко расправляются с его детищем. Тут, если что, сразу рукописью по голове", - отметил Рыжаков.

Премьера пройдет в концертном зале "Градский Холл", по контракту спектакль будут играть там до июня. "Площадка "Градский Холл" нам очень подходит - она очень хорошо оснащена", - сказал Вырыпаев.

О новом формате

Генеральный продюсер "Okko Театра" поделился, что центр будет заниматься новым форматом, который подразумевает мультиканальный театр, где команда будет переводить постановки в специальные видео-спектакли для онлайн-сервиса Okko. "Мне кажется, что делать такой проект означает идти в ногу со временем, в ногу с технологиями, которые стремительно развиваются. Но мы стараемся не поддаться технологиям и не позволить им сломать что-то такое важное, что есть в театре", - подчеркнул Вырыпаев.

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