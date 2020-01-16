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Московский Театр наций открыл гастроли в Париже спектаклем "Дядя Ваня"

Премьера прошла с аншлагом
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Описание
Министр культуры Франции Франк Риестер, и.о. министра культуры России Владимир Мединский, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, художественный руководитель театра "Одеон" Стефан Брауншвейг
© ТАСС
Елизавета Боярская, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов (в центре)
© ТАСС

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Государственный театр наций во главе с народным артистом РФ Евгением Мироновым представил в четверг вечером парижской публике спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова. Премьера постановки с аншлагом прошла на сцене театра "Одеон" в рамках стартовавших во Франции в четверг вечером "Русских сезонов".

В зале были звезды французского кино и театра - актрисы Маша Мериль и Фанни Ардан, политики - специальный представитель Франции по развитию связей с РФ Жан-Пьер Шевенман, генеральный секретарь форума "Трианонский диалог" Николя Шибаефф, посол Франции Сильви Берманн, только что завершившая свою миссию в России.

Несмотря на проводимый французскими профсоюзами в четверг день всеобщей забастовки против пенсионной реформы, сотрудники театра решили не отменять эту встречу с российскими коллегами. Тем не менее театр был вынужден отказаться от части декораций и некоторых световых эффектов. Художественный руководитель театра "Одеон" Стефан Брауншвейг, выступивший режиссером постановки, принес извинения зрителям перед началом спектакля.

В главных ролях в этот вечер были заняты Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Анатолий Белый. Зал поблагодарил российских артистов и французского постановщика долгой овацией.

С акцентом на экологию

И.о. министра культуры России Владимир Мединский, принявший участие в открытии "Русских сезонов" в театре "Одеон" отметил, что постановка Брауншвейга "пользовалась огромным успехом" в России. "Она о людях и об отношениях между ними. Проблемы, которые поднимает Чехов, - это общечеловеческие проблемы, хотя, на мой взгляд, это пьеса больше о любви", - сказал Мединский. "Брауншвейг нашел в ней экологическую проблематику, увидел в ней контекст борьбы против вырубки лесов. Уверен, что такая трактовка будет интересна французскому зрителю", - подчеркнул он.

В свою очередь французская актриса Маша Мериль поделилась своими впечатлениями от премьеры с корреспондентом ТАСС. "Это замечательный спектакль. Русские артисты были просто великолепны", - сказала она. "Я очень люблю произведения Чехова, и здесь, на сцене "Одеона", я играла в постановке Андрея Кончаловского по пьесе "Чайка", - сказала она. - Все мы ждали открытия "Русских сезонов" и желаем этому проекту больших успехов".

Как сообщили в пресс-службе театра, всего парижане до 26 января увидят 10 спектаклей.

Точка творческих пересечений

По словам режиссера постановки, "миссия театра "Одеон" - представлять зарубежные спектакли на языке оригинала и открывать новые художественные веяния как Европы, так и стран, лежащих за ее границами". Как отметил Брауншвейг, "это также точка творческих пересечений, где иностранные режиссеры встречаются с французскими актерами". Театр наций, по его словам, ведет в Москве схожую работу, приглашая режиссеров со всех концов света ставить спектакли с русскими актерами. "Спектакль "Дядя Ваня" как раз и являет собой образец такого пересечения, поэтому нам так интересно представлять его в Париже", - подчеркнул он. Брауншвейг обратил особое внимание на то, что "парижская публика очень высоко ценит русских актеров, а спектакли по Чехову на русском языке вызывают неизменный ажиотаж".

Московская премьера "Дяди Вани" состоялась в сентябре 2019 года в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес" и стала первым опытом сотрудничества Брауншвейга с российским театром. Как сказал сам режиссер, к постановке этой чеховской пьесы он шел почти 30 лет. На счету Брауншвейга десятки работ по произведениям классиков мировой драматургии: Шекспира, Расина, Брехта, Ибсена, но к Чехову у него особое отношение. Его первое знакомство с творчеством Чехова состоялось в 1992 году, когда на сцене Театра Женвилье в предместье Парижа режиссер представил "Вишневый сад". В 2001 году в Национальном театре Страсбурга Брауншвейг показал французским зрителям "Чайку", а спустя шесть лет - "Три сестры".

"Русские сезоны" во Франции

В четверг вечером в театре "Одеон" Владимир Мединский вручил своему французскому коллеге Франку Риестеру символ "Русских сезонов" - статуэтку, изображающую Жар-птицу. Так был дан официальный старт фестивальной программе. Как отметил Мединский, всего в рамках проекта состоится около 400 концертов, выставок, спектаклей. Генеральным информационным партнером международного проекта выступает агентство ТАСС.

Российских артистов ожидают на востоке и западе, севере и юге страны. В соборах Парижа и Версаля выступит Патриарший хор храма Христа Спасителя, в Страсбурге пройдут концерты солистов Центра оперного пения Галины Вишневской и стипендиатов Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича. В Бордо ждут Красноярский ансамбль танца Сибири, в Марселе - Астраханский театр оперы и балета, в Дижоне - артистов балета Башкирии, в Ницце - Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана, в Тулузе - Русский народный хор имени Пятницкого, чьи первые афиши появились еще в 1911 году.

Ряд событий фестиваля будет связан с 75-летием Великой Победы. В Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже пройдет выставка "Плечом к плечу", подготовленная военными историками. В Российском центре науки и культуры на правом берегу Сены будет развернута фотовыставка "Евгений Халдей. Знамя Победы", посвященная легендарному военному фотокорреспонденту ТАСС.

Теги
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