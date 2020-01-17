Александр Паль сыграет Дон Кихота в совместном спектакле "Okko Театра" и "Гоголь-центра"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Продюсерское бюро "Okko Театр" представит в следующем театральном сезоне спектакль по роману Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот", главную роль в котором исполнит актер Александр Паль. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер бюро, драматург Иван Вырыпаев.

"В следующем сезоне мы будем делать "Дон Кихота" Сервантеса с Александром Палем в главной роли. Мы делаем это в копродукции с "Гоголь-центром" - театром, которым руководит Кирилл Серебренников", - сказал он.

Вырыпаев отметил также, что в планах продюсерского центра постановка по пьесе английского драматурга Сары Кейн "Психоз", главную роль в которой сыграет Чулпан Хаматова. "Также мы делаем несколько проектов с начинающими режиссерами, хотим поддержать их, и, конечно, мы будем заниматься съемками наших проектов, это тоже большая часть нашей работы", - добавил генпродюсер бюро.

17 января состоится премьера первой постановки, созданной центром "Okko Театр". Ей станет спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева "Интертеймент", которую поставил режиссер Виктор Рыжаков. "Следующая премьера - моя пьеса "Июль", она уже шла в Москве, а теперь мы делаем это в Нью-Йорке и продюсируем это вместе с танцовщиком Михаилом Барышниковым. 28 февраля состоится премьера на Манхэттене", - поделился Вырыпаев.

"Okko Театр" - продюсерский центр, ориентированный на спектакли нового формата, который подразумевает мультиканальный театр, где команда переводит постановки в специальные видео-спектакли для онлайн-сервиса Okko.