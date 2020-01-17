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Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием

Президент отметил музыкальный талант и творческий потенциал певца
Игорь Николаев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Игорь Николаев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Игоря Николаева с 60-летием.

"Вы успешно реализовали свой творческий потенциал, состоялись как замечательный певец и композитор - автор музыки ко многим популярным песням. Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными поэтами-песенниками и легендарными российскими исполнителями снискали вам искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства", - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал композитору здоровья и вдохновения.

Певец, поэт и композитор, заслуженный деятель искусств РФ (2001), народный артист РФ (2019) Игорь Николаев родился 17 января 1960 года в Холмске. Он является автором песен "Желтые тюльпаны", "Котенок", "Маленькая страна" и ряда других.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНиколаев, Игорь Юрьевич
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