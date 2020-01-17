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Фирма "Мелодия" представила архивную запись оперы Чайковского "Мазепа"

Эту запись выпустили на CD и в цифровом формате

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" впервые на CD и в цифровом формате выпустила архивную запись оперы "Мазепа" Петра Чайковского, которую сделал коллектив Большого театра СССР. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"В фондах "Мелодии" хранятся несколько записей оперы "Мазепа" Чайковского, каждая из которых отмечена участием выдающихся музыкантов. В ней участвуют Владимир Валайтис, Ирина Архипова, Тамара Милашкина, Евгений Нестеренко, Владислав Пьявко и другие знаменитые солисты Большого театра под руководством дирижера Фуата Мансурова, который около 40 лет дирижировал в Большом театре русским и зарубежным оперным репертуаром", - отметили в пресс-службе.

Первоначально запись была подготовлена в рамках проекта "Полное собрание сочинений Чайковского в грамзаписи" и выпущена на виниле в 1980-е годы.

В "Мелодии" также напомнили, что среди опер Чайковского "Мазепа" занимает особое место. "В 1881 году композитор увлекся сюжетом поэмы Пушкина "Полтава", в котором драматические события петровской эпохи и история предательства украинского гетмана Мазепы переплетаются с коллизией взаимоотношений Мазепы и семьи Кочубея <...> Несколько раз Чайковский бросал начатое, коренным образом переделывал либретто, и лишь два года спустя опера была закончена. При жизни композитора "Мазепу" ждал более чем скромный успех, и лишь в ХХ столетии раскрылось неповторимое своеобразие этого сочинения - благодатного и при этом чрезвычайно сложного для воплощения на сцене", - отметили в пресс-службе.

Творческое наследие композитора включает оперы "Евгений Онегин", "Орлеанская дева", "Пиковая дама", "Иоланта", балеты "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", симфонии (шесть пронумерованных и "Манфред"), четыре сюиты, концерты, хоровую музыку, более 100 романсов. Среди наиболее известных оркестровых произведений Чайковского - увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", "Славянский марш", фантазия "Франческа да Римини", увертюра "1812 год".

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