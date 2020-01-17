Эминем выпустил новый альбом

Рэпер Эминем без анонсов выпустил новый альбом "Music to Be Murdered By". Релиз стал 11-м в дискографии певца, сообщается на его сайте.

В записи 20 треков приняли участие Эд Ширан, Андерсон Пак, Skylar Grey, Juice WRLD и другие исполнители. На одну из композиций "Darkness" рэпер выложил клип.

На обложке альбома Эминем стоит с пистолетом у одного виска и с топором у другого. В Twitter рэпер пояснил, что на ее создание его вдохновила известная фотография режиссера Альфреда Хичкока.