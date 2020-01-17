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Международный фестиваль искусств под руководством Башмета войдет в программу форума в Сочи

Мероприятие, стартующее 12 февраля, откроет спектакль Виктора Крамера "Не покидай свою планету"

ТАСС, 17 января. XIII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета войдет в культурную программу Российского инвестиционного форума. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фонда "Росконгресс".

"Одним из ключевых событий культурной программы форума станет открытие Зимнего международного фестиваля искусств под художественным руководством Юрия Башмета в Зимнем театре", - сообщили организаторы.

Фестиваль стартует 12 февраля - одновременно с инвестфорумом. По традиции его откроет спектакль Виктора Крамера "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского и Юрия Башмета в Зимнем театре. В гала-концерте на следующий день на сцену с Башметом выйдут российские, южнокорейские и итальянские музыканты. Со сроками проведения инвестфорума в Сочи совпадет ежегодный этнический концерт фестиваля Башмета: 14 февраля в Зимнем театре выступит Сона Йобартех из Гамбии, играющая на инструменте под названием кора.

Участники форума также смогут посетить музеи и парки города Сочи, запланировано несколько приемов: прием оргкомитета форума, прием для СМИ, фонда Росконгресс, "Территории инноваций" и "ЭР-Телеком Холдинг".

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 12-14 февраля, дискуссии в рамках программы сосредоточатся на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты ", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты " и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Также в первый день мероприятия состоится форум "Здоровое общество" и день молодежного предпринимательства. Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс".

Теги
РоссияКраснодарский край
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